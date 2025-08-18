Кроссовер Soueast S06 адаптируют для России

В скором времени к двум моделям китайской марки Soueast, уже представленным на отечественном рынке - S07 и S09 - добавится "младший" кроссовер S06. Клиенты получат выбор между передним и полным приводом, а также два варианта трансмиссии: механическую и автоматическую. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили" со ссылкой на источники, знакомые с процессом сертификации новинки.

Официальное подтверждение выхода Soueast S06 состоялось в начале 2025 года, однако данная модель пока не поступила в продажу. Известно, что Soueast S06 является ближайшим родственником обновленного Jetour Dashing.

Согласно декларации соответствия, Soueast S06 будет оснащен бензиновым двигателем объемом от 1,5 до 2,0 литров. Трансмиссионная система автомобиля будет включать два варианта: механическую и автоматическую коробку передач.

Габариты кроссовера составляют 4616 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1685 мм в высоту. Расстояние между осями колес равно 2720 мм.

В зависимости от комплектации, в салоне автомобиля установлен сенсорный экран диагональю 12,8 или 15,6 дюйма. Мультимедийная система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Селектор коробки передач расположен за двухспицевым рулевым колесом. На центральном тоннеле есть специальные площадки для зарядки смартфонов.

Стоимость аналогичного кроссовера в ОАЭ составляет от 82950 до 114450 дирхамов, что по нынешнему курсу - около 1,8-2,5 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начнут собирать кроссовер Soueast S09.