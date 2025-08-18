Названы модели Toyota, которые лучше не покупать

Не все Toyota одинаково надёжны: эксперт назвал проблемные модели бренда. Несмотря на то, что Toyota, по мнению многих, является лидером по производству самых востребованных в мире машин, в её линейке есть модели, к покупке которых стоит отнестись с осторожностью, говорит автоэксперт Александр Ковалёв.

Большим разочарованием для покупателей стал электромобиль Toyota bZ4x. По мнению эксперта, эта модель вышла на рынок уже устаревшей по ключевым параметрам — запасу хода, мультимедийной системе и оснащению — она уступала всем конкурентам. Дополнительной проблемой стала значительная потеря мощности при зарядке в холодную погоду, что стало предметом постоянной критики. Ковалёв не советует рассматривать электрокар bZ4x для покупки.

В списке моделей, которых стоит избегать, он также назвал культовую Toyota Mark II. Этот возрастной элекромобиль и сейчас пользуется спросом на вторичном рынке, то эксперт считает такую покупку лотереей — в настоящее время высок риск приобрести «распил» по неоправданно высокой цене, пишет «Российская газета».

Среди современных бензиновых моделей Ковалёв советует обратить внимание на две модели — спортивному купе Supra и минивэну Sienna, которые не стоит покупать. Если Supra, созданная в результате сотрудничества японских и немецких инженеров, вызвала неоднозначную реакцию у поклонников бренда, то Sienna систематически получает негативные отзывы её американских владельцев.