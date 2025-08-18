Как купить четырехлетний Mercedes E-класса за миллион рублей

В июле сервисы каршеринга списали на 12% больше аварийных автомобилей. Таким образом, июнь оказался месяцем, когда пострадашие машины списывались реже, сообщила редакции Quto компания MIGTORG, организатор онлайн-торгов битыми автомобилями, основным партнёром которого является Яндекс Драйв — крупнейший сервис аренды автомобилей по всей России.

© Quto.ru

Наибольшее количество битых автомобилей каршеринга по итогам июля было представлено автомобилями Skoda Rapid, а среди «премиум»-моделей лидером стал Mercedes-Benz E 200.

Наиболее распространенным сценарием становится фронтальный удар (около 30%), а на втором месте – боковые удары, (порядка 25%), вызванные ошибками при маневрировании на дороге.

Кроме того, аналитики приводят среднюю стоимость автомобилей:

Mercedes E 200 2021 г. в.: средняя цена — 2 300 000 ₽, средняя цена аварийного варианта — 1 080 000 ₽; Ford Tranzit 2021 г. в.: средняя цена — 1 400 000 ₽, средняя цена аварийного варианта — 721 000 ₽; Skoda Rapid 2021 г. в.: средняя цена — 1 300 000 ₽, средняя цена аварийного варианта — 710 000 ₽; Sollers Atlant 2023 г. в.: средняя цена — 1 100 000 ₽, средняя цена аварийного варианта — 500 000 ₽.

Между тем, аварийные Belgee продаются на 12% дольше, чем Geely. Такую статистику редакции Quto ранее привёл Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG.