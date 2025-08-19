Можно ли наказать водителя дважды за одно нарушение

Собственнику автомобиля можно предъявить два штрафа за одно и то же нарушение. Если, конечно, он нарушил Правила дорожного движения одновременно двумя разными транспортными средствами. Как такое возможно? Возможно. Такое решение принял 3-й кассационный суд.

Итак, некий собственник нескольких транспортных средств припарковался в неположенном месте. Причем одновременно на двух транспортных средствах, ему принадлежащих. Виновником правонарушения оказался некий автопарк. И именно ему были выставлены постановления за нарушения.

Каким образом один автовладелец мог нарушить одно и то же правило в одно и то же время на двух транспортных средствах одновременно? Оказывается, довольно легко. Машина, припаркованная в неположенном месте, была с прицепом. А прицеп - это тоже транспортное средство, которое кому-то принадлежит. Бывает, что тому же собственнику, который владеет машиной.

Пункт 4.4 КоАП прямо запрещает наказывать за одно и то же нарушение два раза. Но речь об одном транспортном средстве

В данной ситуации все было просто: машина остановилась с прицепом под знаком "Остановка запрещена". Причем под объективом камеры. Инспектор Центра фиксации нарушений вынес в отношении собственника транспорта сразу два штрафа. По сути, за одно нарушение.

Нарушитель пошел обжаловать это дело в суды. Тем более что формальные признаки для такого обжалования есть. Пункт 4.4 Кодекса об административных правонарушениях прямо запрещает наказывать за одно и то же нарушение два раза. Но оказалось, что в этой истории есть подводные камни.

Кассационный суд, изучив материалы дела, указал, что нижестоящими судебными инстанциями верно отмечено: нарушение правил остановки или стоянки с прицепом, являющимся транспортным средством в составе автопоезда, - самостоятельный предмет правонарушения. Кроме того, суды указали, ссылаясь на разъяснения Верховного суда о том, что конструктивные особенности прицепа и невозможность его самостоятельного передвижения без механического транспортного средства (тягача) сами по себе не являются основанием для освобождения владельца прицепа от ответственности.

Довод в жалобе о том, что в данном случае, когда при остановке полуприцеп находился в сцепке с тягачом, имеет место одно событие, в связи с чем должно быть назначено одно наказание, противоречит требованиям действующего законодательства и не влечет отмены обжалуемых актов.

При этом назначение наказания за остановку транспортного средства в составе автопоезда не является двойственностью наказания, поскольку нарушение совершено двумя разными транспортными средствами, являющимися самостоятельными предметами правонарушения.

Поэтому 3-й кассационный суд оставил постановление без изменения.

Как пояснили в Госавтоинспекции, после разъяснений Верховного суда это уже стало обычной практикой. Дело в том, что автомобиль и прицеп - это разные транспортные средства, каждое из которых принадлежит своим владельцам. На стоянке может оказаться автомобиль. Или прицеп. И тот и другой транспорт можно прикатить на место руками.

Если бы инспектор выявил такое нарушение на месте, то он оформил бы одно постановление на водителя. Но согласно фотовидеофиксации, транспортных средств было два.

И не важно, принадлежали ли они одному владельцу или двум разным.

Как напомнил юрист Лев Воропаев, такая правовая позиция согласуется с постановлением Пленума Верховного суда от 25.06.2019 N 20 и изложена в решении по конкретному делу Верховным судом РФ в 2022 году, из которой следует, что невозможность самостоятельного передвижения прицепа без тягача сама по себе не является основанием для освобождения владельца прицепа от ответственности в случае нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств. Это обосновывается тем, что прицеп в местах, где остановка и стоянка запрещены, создает самостоятельную реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Впрочем, если владелец транспортных средств представит, например, видеозапись с регистратора, подтверждающую, что прицеп и автомобиль прибыли к месту нарушения в составе одного автопоезда, то двойного наказания не будет.