Почему УАЗ «Патриот» не смог стать «русским Prado»

На самом деле, этой модели… четверть века! Ведь первый серийный экземпляр модели УАЗ-3162 «Симбир» увидел свет 27 апреля 2000 года, а «Патриот» фактически является рестайлинговой версией «Симбира», которой достались слегка изменённая внешность, другой салон, широкие мосты и некоторые другие доработки.

Так, Ульяновский автозавод принял решение применять качественные импортные комплектующие. Поэтому модель получила гидроусилитель руля Delphi (Италия), тормозную систему ContiTeves (Германия), систему кондиционирования Sanden (Великобритания) и коробку передач Dymos (Корея).

И это было только начало! В 2012-м УАЗ получил «добро» на ежегодные обновления внедорожника от своего акционера компании Sollers. Именно тогда появилась «мягкая» передняя панель российского производства, а приятным бонусом стала климатическая установка японской компании Sanden.

В следующем году инженеры успешно внедрили «раздатку» корейской фирмы Dymos, правда, в Ульяновск приходили агрегаты китайской сборки. Ради этого обновления пришлось переделывать панель пола, а вскачестве бонуса — обновить дверные карты, обивку потолка и бокс между сиденьями.

Интересно, что, презентуя обновлённый вариант, пресс-служба российского автопроизводителя выдала журналистам список импортных комплектующих. Редакция Quto приводит этот документ целиком:

Антиблокировочная система тормозов — Bosch, Германия;

Блоки управления, датчики, иммобилайзер — Bosch, Германия;

Вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр — Continental, Чехия;

Гидроусилитель руля — Nexteer, Польша;

Комбинация приборов — Takosan, Турция;

Коробка передач, раздаточная коробка — Dymos, Корея/Китай;

Механизм натяжения приводного ремня — Litens, Германия;

Модуль педали акселератора — Bosch, Чехия;

Муфта привода вентилятора — Borg Warner, Германия;

Подушки кузова — BASF, Германия;

Подшипники — Kinex Bearings, Словакия;

Поршневые кольца — Buzuluk, Чехия;

Поршни — Almet, Чехия;

Прокладка головки блока — ElringKlinger, Германия;

Прокладка поддона — ElringKlinger, Испания;

Радиаторы — Delphi, Польша;

Резинотехнические изделия — NAK, Тайвань;

Рулевое колесо — Takata, Германия;

Сиденья — Dawnsco, Южная Корея;

Кондиционер — Sanden, Великобритания;

Сцепление — LuK, Германия;

Уплотнители — AS-KA, Германия и AD-Plastik Чехия;

Уплотнитель водяного насоса — Meccanotechnica Umbra, Испания;

Фары — Bosch, Германия/Россия;

Цепь ГРМ — CZ Retezy, Чехия;

Компоненты ГРМ — TRW, Германия.

Многие «уазоводы» считают экземпляры 2012−2016 годов наиболее удачными. За одним исключением: в 2011-м модели достался турбодизель Iveco, но вскоре партнёры рассорились, так что Заволжскому моторному заводу пришлось заняться реинжинирингом мотора ЗМЗ-409. И он оказался откровенно плох.

В 2014-м состоялось действительно большое обновление, которое принесло новые оптику, бамперы, решётку радиатора, крылья, подножки и зеркала. В электросистеме была внедрена CAN-шина, а гидроусилитель руля Delfi уступил место китайскому, но лицензионному ZF.

В кризисном 2015-м улучшения были точечными. Зато 2016-й оказался богат на всевозможные приятности: в их число вошли совершенно новая передняя панель, единый бензобак вместо двух раздельных, фронтальные подушки безопасности и улучшенная шумоизоляция.

Кроме того, покупателям тогда предложили заводскую блокировку заднего дифференциала. А для любителей внедорожных экзерсисов сначала анонсировали, а потом выпустили «хардкорный» вариант, с завода оснащённый лебёдкой, грязевыми шинами и другими оффроуд-опциями.

Годом позже сзади вместо трёхлистовых рессор начали использовали двухлистовые, а спереди — радикально переделенный передний мост, которым поделился грузовичок УАЗ «Профи». Под капотом прописался 150-сильный двигатель ZMZ PRO, заменивший собой 136-сильный мотор.

Предполагалось, что прописался временно… Тогдашний гендиректор и совладелец Ульяновского автозавода Вадим Швецов постановил, что «Патриот» должен стать семейный автомобилем. А руководитель уазовского НТЦ Евгений Галкин предложил, как этот замысел реализовать.

Рецепт выходил таким: рама, неразрезной задний мост, раздаточная коробка, но постоянный полный привод, независимая передняя подвеска, реечное рулевое управление, турбомотор и «автомат». Этот проект, благодаря высказываниям господина Швецова, прозвали «русским Prado».

Но сначала случилась эпидемия ковида, а затем мировые события изменили жизнь каждого. И ульяновского автопроизводителя тоже: все европейские, корейские и британские комплектующие пришлось спешно заменять «антисанкционными» аналогами. А проект «русского Prado» заморозить.

Правда, перед этим флагманский УАЗ успел разжиться автоматической коробкой, которая, надо признать, существенно улучшила характер внедорожника. Так, по итогам 2020 года на двухпедальную версию пришлось 40,1% продаж! Но весной 2022-го поставки трансмиссий прекратились.

Между тем, в 2025 году публика увидит обновлённую версию уазовского «Патриота». Многие подробности об этой машине стали известны ранее благодаря многочисленным утечкам. Однако официальные подробности редакции Quto раскрыл генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.