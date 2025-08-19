Gunther Werks F-26 превращает классический Porsche 911 во что-то невероятное

Porsche 911 почти всегда узнаваемы и красивы, но модификации часто рушат этот образ ради того, чтобы выделиться.

© Carakoom

Gunther Werks F-26 — не просто очередной тюнинг-проект 911-го, это полностью переосмысленный автомобиль, который умудряется одновременно отходить от классического дизайна и сохранять вайб оригинального автомобиля, при этом оставаясь визуально впечатляющим.

Gunther Werks занимается так называемым «ремастерингом» 911 уже несколько лет, создавая суперлимитированные версии для покупателей с внушительными бюджетами — цены легко доходят до полмиллиона долларов за одну машину.

Название новинки отражает его «истребительный» образ, а цифра 26 — количество планируемых автомобилей. Вдохновение тянется от легендарного Porsche 935 Slantnose и одноименного дорожно-гоночного варианта.

Внешне машина определённо остаётся 911-м, но передняя часть и форма фар вместе с кузовом середины 90-х создают уникальный и интересный образ. Некоторые моменты вызывают ассоциации с Mazda 323F, но это не умаляет крутости автомобиля.

Технически F-26 впечатляет и даже пугает. Машина весит около 2 700 фунтов и оснащена 4,0-литровым оппозитным шестицилиндровым мотором, разработанным совместно с Rothsport Racing, форсированным до 1000 л.с. и 1017 Н·м крутящего момента.

Коробка — шестиступенчатая механика с LSD, шины 295 спереди и 335 сзади, а также «гоночный ABS и продвинутая система контроля тяги».

Подвеска переделана: новая двухрычажка спереди, адаптивные амортизаторы, более широкая (на 30 мм) колея сзади для стабильности.