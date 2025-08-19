Эксплуатация Lada Vesta грозит расходами 1 млн рублей

Эксплуатация редакционной Lada Vesta 2015 года с двигателем 1,6 литра (106 л.с.) и роботизированной коробкой передач обошлась "За рулём" примерно в 1,02 млн рублей за 175 тысяч км пробега. Основная часть расходов - топливо: на бензин АИ-92 ушло более 647 тысяч рублей (около двух третей всех затрат).

© Российская Газета

После капитального ремонта двигателя проблема повышенного расхода масла исчезла. Из крупных замен за последнее время: аккумулятор (Eurostart, 6390 рублей) и шаровые опоры (башкирский завод БЗАК, 1500 рублей за комплект). Отметим, что штатные шаровые продержались свыше 170 тысяч км - этот показатель выше среднего, отметили эксперты "ЗР".

Подвеска в целом сохранила заводские компоненты: пружины, амортизаторы и рычаги остаются "родными". Ремонт ходовой ограничился заменой одной шаровой из-за повреждения пыльника.

Стоимость 1 км пробега составила 5,83 рубля. Плановые ТО обходились в среднем 15-25 тысяч рублей, а цены на кузовные детали оказались доступными: новый бампер в цвет - 4800 рублей, фара - 4600 рублей. Оба элемента - аналоги.

За почти десятилетний срок эксплуатации Веста подтвердила репутацию сравнительно недорогого в содержании автомобиля. При всех поломках итоговые расходы на ремонт и обслуживание составили лишь треть от общей суммы трат, а ключевая статья расходов традиционно пришлась на топливо.