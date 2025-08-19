Интерес к китайским премиальным автомобилям вырос на 58%

Эксперты международной сети автосервисов Fit Service и специалисты "Авто.ру" выяснили, как меняются интерес автовладельцев к китайских премиальным автомобилям, а также их подходы к обслуживанию дорогих машин (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").

© РИА Новости

Аналитики "Авто.ру" проанализировали популярность пяти китайских премиальных автопроизводителей среди российских покупателей. Они выяснили, что по итогам семи месяцев 2025 года объявления о продаже Hongqi, Lixiang, Tank, Voyah и Zeekr стали просматривать на 58% чаще чем в аналогичном периоде прошлого года. Более чем в два раза чаще россияне стали искать модели Tank (+135%) и Hongqi (12%). Заметно вырос интерес и к марке Lixiang (+68%). Рост популярности Voyah и Zeekr фиксируется на уровне 34% и 30% соответственно.

По данным аналитиков Fit Service, совокупное число машинозаездов премиальных китайских марок удвоились в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на автосервисы заезжают представители трех марок: Lixiang, Tank, Voyah. Реже, но все же обращаются за обслуживанием и ремонтом владельцы Hongqi и Zeekr. По всем этим брендам фиксируется значительный рост числа визитов.

Частота визитов на одного клиента по данным маркам за два последних года также выросла. Если в 2024 году было 1,26 визит за год на клиента, то в 2025 уже 1,38 посещений автосервиса. Таким образом рост показателя возвратности по китайским премиальным маркам составил 10%.

Средние чеки на ремонт и обслуживание у всех китайских премиальных моделей менялись по-разному, единой тенденции эксперты не обнаружили. При этом, затраты по всем исследуемым маркам ниже, чем средние чеки автовладельцев в целом без разбивки на бренды и модели. Так, по итогам семи месяцев 2025 года этот показатель составил 11527 рублей.