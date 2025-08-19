Прошло исследование: интерес к китайским премиальным автомобилям вырос на 58%
Эксперты международной сети автосервисов Fit Service и специалисты "Авто.ру" выяснили, как меняются интерес автовладельцев к китайских премиальным автомобилям, а также их подходы к обслуживанию дорогих машин (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").
Аналитики "Авто.ру" проанализировали популярность пяти китайских премиальных автопроизводителей среди российских покупателей. Они выяснили, что по итогам семи месяцев 2025 года объявления о продаже Hongqi, Lixiang, Tank, Voyah и Zeekr стали просматривать на 58% чаще чем в аналогичном периоде прошлого года. Более чем в два раза чаще россияне стали искать модели Tank (+135%) и Hongqi (12%). Заметно вырос интерес и к марке Lixiang (+68%). Рост популярности Voyah и Zeekr фиксируется на уровне 34% и 30% соответственно.
По данным аналитиков Fit Service, совокупное число машинозаездов премиальных китайских марок удвоились в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на автосервисы заезжают представители трех марок: Lixiang, Tank, Voyah. Реже, но все же обращаются за обслуживанием и ремонтом владельцы Hongqi и Zeekr. По всем этим брендам фиксируется значительный рост числа визитов.
Частота визитов на одного клиента по данным маркам за два последних года также выросла. Если в 2024 году было 1,26 визит за год на клиента, то в 2025 уже 1,38 посещений автосервиса. Таким образом рост показателя возвратности по китайским премиальным маркам составил 10%.
Средние чеки на ремонт и обслуживание у всех китайских премиальных моделей менялись по-разному, единой тенденции эксперты не обнаружили. При этом, затраты по всем исследуемым маркам ниже, чем средние чеки автовладельцев в целом без разбивки на бренды и модели. Так, по итогам семи месяцев 2025 года этот показатель составил 11527 рублей.
"Ситуация с запчастями на данные марки автомобилей постепенно улучшается, но сохраняются сложности с позициями "под заказ" и кузовными элементами. Независимым автосервисам чаще всего доступны каталоги запчастей и мануалы по самым популярным моделям Voyah, Zeekr, Tank. На остальной премиум таких документов, как правило, нет. Однако в технических службах крупных сетей автосервисов постепенно аккумулируются и накапливаются знания и опыт по ремонту и обслуживанию этих марок. С ремонтом китайских премиальных автомобилей, в целом, все стандартно и сопоставимо с другими премиальными марками. Особенных "болячек" и проблем, которые были бы характерны только для китайских моделей, мы не отмечаем. Во всех современных автомобилях значительно выросло число датчиков и электронных помощников, сенсорных экранов и прочей "умной" начинки. Поэтому в целом становится больше запросов на услуги автоэлектриков и диагностов электронных систем", - добавляет Никита Родионов.