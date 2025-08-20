Китай намерен увеличить присутствие электромобилей на российском рынке

Компании из КНР активно развивают технологии в сфере электротранспорта, что создаёт перспективы для увеличения количества электромобилей на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, который выступал на сессии форума "Ростки", посвященном перспективам сотрудничества в области автомобилестроения и специальной техники.

© Российская Газета

"Китай активно развивает производство автомобилей на новых источниках энергии, включая электричество. Правительство России разработало стратегию до 2030 года, согласно которой доля электромобилей может достичь 30%. Это создаёт условия для роста числа электромобилей, которые могут быть поставлены из Китая в Россию", - отметил Чжоу Лицюнь.

В 2024 году доля машин из Поднебесной на нашем рынке превысила 15%, а бренды из КНР заняли 60% от общего объёма продаж новых автомобилей. При этом в РФ по-прежнему остаются популярными легковушки с ДВС.

Ранее стало известно, что за первые семь месяцев текущего года в России было реализовано 5655 новых электромобилей.