Какие Toyota с пробегом активно скупают в РФ

В июле рынок автомобилей с пробегом показал рост. И в списке бестселлеров две модели продемонстрировали значительный всплеск спроса по отношению к июню. Обе - Toyota.

Toyota Corolla находится на шестой строчке топ-10 самых продаваемых "бэушек" июля. По информации "Автостата", новых владельцев нашли 9746 автомобилей, что на 26,3% больше, чем в июне. И показатель "Короллы" оказался даже больше, чем в июле 2024-го, когда было продано 9108 единиц модели.

Больше клиентов - у Toyota Camry. В прошлом месяце японский бизнес-седан выбрали 8038 человек - на 29,4% больше, чем в июне текущего года, и на 4,7% больше, чем в июле 2024-го.

При этом в разрезе семи месяцев 2025 года продажи Toyota Corolla и Camry сократились: на 3% и 1,2% соответственно.

Звание самой продаваемой модели с пробегом в РФ удержала вазовская "классика" - Lada 2107.