Как не прогадать при покупке запчастей на разборках

Ситуация на рынке новых запчастей в нашей стране складывается таким образом, что все больше владельцев предпочитают приобретать необходимые узлы и агрегаты на автомобильных разборках или через доски объявлений, поскольку цена и качество новых деталей, к сожалению, не всегда коррелируют между собой.

Однако, несмотря на кажущуюся привлекательность таких альтернативных вариантов, существует ряд потенциальных рисков, которые следует учитывать. О том, как не прогадать и сэкономить при покупке нужных комплектующих, рассказал портал "Автовзгляд".

Покупка запчастей на разборке в последние годы стала очень популярной среди автолюбителей. Это объясняется тем, что некоторые детали можно найти только здесь, особенно для редких старых иномарок. Однако появились и новые нюансы, о которых стоит знать.

Прежде всего, стоимость компонентов значительно увеличилась. Кроме того, на подобных площадках появилось большое количество недобросовестных продавцов. Они могут попросить вас перевести деньги на карту в качестве предоплаты за бронирование нужной детали, а затем просто исчезнуть.

Также на разборках часто продают детали, которые находятся в неисправном состоянии. Об этом не всегда можно узнать заранее, а возможность возврата для таких деталей обычно отсутствует. Даже если она есть, это не всегда помогает решить проблему. В результате автовладелец может переплатить или приобрести бракованный узел или агрегат.

Во избежание подобных коллизий, специалисты портала рекомендуют следовать нескольким простым рекомендациям. Прежде всего, обратите внимание на отзывы. Если у продавца много положительных комментариев от довольных клиентов, то, скорее всего, с ним можно иметь дело. Также не стесняйтесь попросить контакты проверенного человека на специализированном ресурсе. Как правило, вам с радостью помогут. Наконец, если вы сомневаетесь в вопросе совершения сделки, прислушайтесь к своей интуиции. Не стоит отказываться и от простых методов. Вы можете самостоятельно забрать нужную деталь, осмотреть ее и проверить на месте. Если разборка отказывает в такой услуге, то это повод попрощаться с продавцом.

Однако описанные выше советы - это классика, но не стоит пренебрегать и другими методами. Например, можно поискать нужные детали на досках объявлений. Там часто можно найти редкие и весьма ценные комплектующие, некоторые из них уже невозможно заказать новыми по причине, что они сняты с производства.

Авторы подобных объявлений обычно не стремятся получить прибыль, а хотят избавиться от лишнего товара, загромождающего гараж или балкон в квартире. Его нередко продают "оптом" по весьма выгодной цене.

