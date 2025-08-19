В РФ стали тратить на треть больше денег на покупку машин

За второй летний месяц жители РФ купили новых машин на 390 миллиардов рублей. Это на 35,5 процента больше, чем в июне, и максимум с начала нынешнего года. Об этом говорится в совместном исследовании «Газпромбанк автолизинг» и «Автостата». При этом по сравнению с июлем 2024-го траты чуть снизились — на 3,7 процента.

© Motor.ru

В целом за январь-июль 2025 года россияне потратили на новые легковушки более двух триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом снижение заметное — на 23 процента.

Больше всего денег ожидаемо ушло на китайские машины, доля которых в финансовой емкости рынка превышает 56 процентов. Далее с огромным отрывом идут российские бренды (15,6 процента), за ними — европейские (12,9 процента). На японские, корейские и американские автомобили потрачено 7,3, 2,3 и 1,1 процента всех денег соответственно.

При этом наиболее заметно выросли траты на «японцев» — на 47,4 процента до 28,3 миллиарда рублей. До девяти миллиардов увеличились траты на «корейцев» (плюс 45,2 процента), до 50,2 миллиарда — на «европейцев» (плюс 36,4 процента). Китайских машин россияне купили на 219,5 миллиарда (плюс 35,1 процента), российских — на 60,6 миллиарда (плюс 25,3 процента). Еще 4,2 миллиарда ушло на американские (плюс 19,5 процента).

Июль оказался сравнительно успешным месяцем для авторынка РФ: продажи превысили 120 тысяч штук. При этом россияне стали чаще приобретать более дорогие автомобили, отметили в «Автостате».