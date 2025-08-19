В РФ выставили на продажу "капсулу" ВАЗ-2106

В Московской области "РГ" удалось обнаружить в продаже "капсулу времени" ВАЗ-2106 1979 года выпуска. Но на фоне других предложений авто выделяется не только своим сохраном, а редкими цветом кузова и салоном.

"Шестёрка" выкрашена в оранжевый цвет, в тон выполнена и обивка салона. Дополняют эстетическую картину двухцветные шины с белым ободом по внутреннему контуру.

По словам владельца, автомобиль большую часть времени провёл на югах, поэтому кузов не страдал от перепада температур, реагентов и налипшего на пороги и арки снега. До Москвы ВАЗ-2106 добрался на автовозе и хранился исключительно в подземном паркинге, а эксплуатировался только в сухую погоду.

ВАЗ-2106 оснащён 75-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и 4-ступенчатой МКП.

Цена - 1 210 000 рублей. Ранее "РГ" рассказывала о другом хорошо сохранившемся ВАЗ-2106: он моложе и стоит дешевле.