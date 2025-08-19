Штрафуют ли водителей праворульных машин за разговор пассажира по телефону

Некоторое время назад автомобилисты начали жаловаться на ошибочные штрафы за использование телефонов пассажирами праворульных моделей, которых комплексы фиксации, не понимая расположение руля, принимали за водителей. Редакция Quto выяснила, как дела обстоят сейчас.

© Quto.ru

Как рассказал редакции Quto заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский, современные комплексы автоматической фиксации нарушений на основе искусственного интеллекта достаточно умны.

Так, «камеры» свободно определяют местоположение водителя, независимо от того, с какой стороны расположен руль, а также идентифицируют непристёгнутый ремень безопасности и у водителя, и у пассажира.

Напомним, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, грозит штрафом на сумму 1500 рублей.

Между тем, эксперт объяснил необходимость массового обновления камер видеофиксации: с таким предложением выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.