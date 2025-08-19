На фоне роста спроса на новые автомобили, связанного со снижением ключевой ставки ЦБ и сокращением складских запасов, китайские автокомпании начали постепенно отказываться от программ скидок. Об этом сообщили дилеры "Газете.ru".

Сокращение скидок: у кого, насколько и почему

В начале августа заметнее всего урезал скидки Changan - по ряду моделей Alsvin, CS35 Plus, CS75 Plus, Hunter Plus, Lamore, Uni-K, Uni-S, Uni-T и Uni-V.

Марка Geely ограничила бонусные программы на кроссовер Coolray, Soueast - на S09.

Калининградский "Автотор" также поднял цену на электромобиль "Амберавто" A5.

По словам замгендиректора группы "Авилон" Рената Тюктеева, на складах остается менее 30% прошлогодних машин, а средний запас у дилеров сократился с уровня в два месяца продаж до 1,5. Это снижает необходимость поддерживать высокий уровень скидок.

Директор департамента продаж "Рольф" Николай Иванов отметил, что стоки уменьшаются, пересорта товара нет, что и провоцирует уменьшение дисконтирования. В компании ожидают, что в сентябре часть скидочных программ будет свернута, хотя резкого роста цен не прогнозируется.

Гендиректор "Автодома" и "АвтоСпецЦентра" Андрей Ольховский полагает, что в сентябре цены сохранятся на августовском уровне, а дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономических факторов.

Рекорды июля

С января по июль 2025 года в России реализовано 640,6 тысяч новых легковых автомобилей - на 24% меньше, чем годом ранее, следует из данных "АСМ-Холдинга". Однако в июле рынок показал рост на 33% к июню, превысив порог в 120 тысяч проданных машин.

Падение продаж зафиксировано у ряда крупных марок: Exeed (-57,5%), Omoda (-47,5%), Geely (-47%), BAIC (-40%), Jetta (-39,4%), Tank (-38,6%), Changan (-37,9%).

При этом рост показали Belgee (+35,7%), Solaris (+141,5%), Evolute (+67,2%), Jetour (+11,1%) и GAC (+15,7%).