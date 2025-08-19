Названы самые экономичные китайские автомобили

Аналитики выявили модели с минимальной годовой стоимостью владения.

Специалисты сервиса «Авито Авто» провели исследование, определив китайские автомобили с наименьшими расходами на содержание для жителей Волгоградской области. В рейтинг самых экономичных моделей вошли FAW V5 (70 000 рублей/год), Hafei Princip (71 000 рублей), FAW Besturn X40 (72 000 рублей) и LIFAN Smily (73 000 рублей). Замыкают список Geely MK Cross, LIFAN X50 и Haima M3 с одинаковым показателем – 75 000 рублей ежегодных затрат.

В среднем ценовом сегменте расположились популярные у волгоградцев авто: Geely Emgrand EC7 (84 000 рублей), LIFAN Solano (85 000 рублей), Chery Tiggo (87 000 рублей) и LIFAN X60 (90 000 рублей). Аналитики отмечают, что наиболее выгодными в долгосрочной перспективе являются марки Hafei (71 000 рублей), FAW (73 000 рублей), Haima (75 000 рублей) и Brilliance (80 000 рублей). Исследование учитывало расходы на техобслуживание, страховку и эксплуатационные затраты.