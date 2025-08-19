Ремонт европейских машин за год вырос более чем на треть

За последний год ремонт европейских автомобилей в России стал значительно дороже, о чём говорят данные Всероссийского союза страховщиков. Средняя стоимость таких ремонтов выросла на 25-35%. Участники рынка подтверждают эту тенденцию, отмечая, что по ОСАГО цена восстановления машин из Европы выросла на 31,8%, достигнув в среднем 173 300 рублей.

© Quto.ru

Среди главных причин удорожания эксперты называют две. Первая, и очевидная — рост цен на запчасти. Так, комплектующие для Renault подорожали на 33%, для Volkswagen — на 72%, а для премиальных марок, например, Audi и Porsche, их стоимость увеличилась почти в 2 раза. В целом по рынку рост цен на детали для европейских автомобилей составил 20-30%, а для машин старше 8 лет достиг 30% из-за дефицита.

Подорожали запчасти и для других марок: для китайских — на 33%, корейских — на 22%, российских — на 19%. Наиболее востребованы на рынке детали подвески, тормозной системы и кузовные элементы, сохраняется дефицит оптики и электронных блоков, пишут «Известия».

Вторая причина — увеличение стоимости самих ремонтных работ. Это связано с нехваткой квалифицированных специалистов после ухода с рынка многих европейских брендов. Компании вынуждены поднимать зарплаты механикам, чтобы удержать кадры. Кроме того, инфляция вносит свой вклад.

Всё это напрямую отразилось на страховых выплатах по ОСАГО. С августа 2024 года по август 2025 года они составили 43,5 миллиарда рублей. Средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии текущего года выросла на 17% по сравнению тем же периодом прошлого года и достигла 108 тысяч рублей. При этом средняя цена самого полиса ОСАГО снизилась на 4%.

Сдерживающими факторами роста цен эксперты называют активное использование аналогов оригинальных запчастей и б/у деталей (с согласия владельца транспортного машины и при соблюдении требований безопасности), а также налаживание альтернативных каналов поставок через параллельный импорт. Стоимость ремонта, по прогнозам, вырастет на 5-10%, а в премиальном сегменте удорожание к концу 2025 года может превысить 40% в годовом выражении.