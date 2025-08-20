Названы два главных недостатка китайских автомобилей

Светлана Сорокина: продающимся в РФ китайским машинам не хватает шумоизоляции

В эти дни в московском «Крокус Экспо» проходит выставка «ИнтерАвтоМеханика 2025». «За рулем» встретился и поговорил со Светланой Сорокиной, руководителем направления «Авто» исследовательской компании РОМИР.

Компания имеет собственную систему анализа предпочтений покупателей. Эта система, в частности, помогла выявить главные недостатки китайских автомобилей, представленных на российском авторынке. По словам Сорокиной, главным из таковых является недостаточная шумоизоляция: потребители часто жалуются на посторонние звуки и вибрации, идущие от кузова, дверей и стекол.

