Автоюрист отреагировал на предложение запретить номера серий АУЕ и ВОР

Введение в России запрета на автомобильные номера серий ВОР и АУЕ (совпадает с аббревиатурой «Арестантское уголовное единство», которое признано экстремистским и запрещено на территории России) является избыточной мерой. Об этом в комментарии для Рамблера заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

С инициативой о введении соответствующего запрета ранее выступили в Национальном автомобильном союзе. Там пояснили, что Верховный суд еще в 2020 году признал движение «Арестантское уголовное единство» экстремистской организацией и запретил его деятельность. По закону любая пропаганда или использование символики таких структур расценивается как экстремистская активность. Тем не менее, на дорогах до сих пор встречаются автомобили с номерами АУЕ и ВОР, отметили авторы инициативы. В союзе считают, что такие комбинации можно трактовать как демонстрацию криминальной символики. Помимо прочего, в организации предложили провести перерегистрацию машин, на которых установлены номера данных серий.

Я не вижу в номерах этих серий ничего плохого. Каждый человек интерпретирует буквенные сочетания на номерах в силу своих возможностей. Кто-то видит в буквах АУЕ аббревиатуру запрещенного «Арестантского уголовного единства», а кто-то расшифровывает их по-другому. Но в конце концов это просто буквы. И выпасть они могут любому владельцу авто. А если, к примеру, кому-то не нравятся буквенное сочетание ВОР, то он может написать соответствующие заявление, и ему выдадут номер с другими буквами. Вместе с тем в случае введения запрета выпадет большая серия автомобильных номеров. Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что фотографию внедорожника Mercedes-Benz G-Класса с номерами А777УЕ суд признал экстремистской символикой.