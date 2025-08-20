Странный тюнинг Lada Niva Legend в стиле G-Class сняли на фото

Компания Ezid Auto, специализирующаяся на поставках элементов тюнинга, завершила проект Niva G-Stile. Фото итоговой версии опубликовал канал "Автопоток".

Российский внедорожник получил изменённую внешность в стиле Mercedes-AMG G 63 с тюнингом от Brabus, большие колёса на низкопрофильной резине.

Однако главным образом компания модифицировала салон. Один вариант - оранжевый, также выполнен в манере "Мерседеса". Правда, куда-то исчез рычаг раздатки, но зато появилась сплит-панель мультимедиа и приборки, мощная аудиосистема и ниша для кальяна.

Во втором случае отделка салона выполнена в чёрно-красной гамме, есть намёки на "Мерседес", но в меньшей степени. По крайней мере, приборная панель у тюнинг-версии осталась стандартной.

Об изменении технической составляющей не сообщается.