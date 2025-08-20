Почему запрет «экзотических» комбинаций в автономерах не нужен

Эксперт Попов: запрет автономеров АУЕ доведет законодательство до абсурда

По словам независимого эксперта Дмитрия Попова, запрет на «экзотические» номера в России является ненужным.

Он заявил, что выведение определенных комбинаций номеров – это затратная мера.

Попов отметил, что нарушения можно обнаружить среди множества знаков, даже таких безобидных, как инициалы ААР или ХАМ, и что введение таких мер доведет законодательство до абсурда.

Эта тема вновь поднялась после того, как суд признал фотографию автомобиля Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ экстремистской символикой, что привело к штрафу в две тысячи рублей для владельца.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил запретить номера АУЕ и ВОР, отправив соответствующее обращение в МВД РФ. Если это произойдет, владельцам таких машин будет необходимо перерегистрировать номера.