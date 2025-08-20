Nissan Frontier обзавелся новой топовой версией Pro-4X R и стал «богаче»

Пикап японской марки, предназначенный для американского рынка, получил ряд обновок, приуроченных к 2026 модельному году, и слегка подорожал.

Презентация рамного пикапа Nissan Frontier актуального третьего поколения прошла в феврале 2021 года, продажи на американском рынке начались в сентябре того же года. Теперь «штатный» офис японской марки рассказал о том, какие изменения получит грузовик в 2026 модельном году. Одним из главных из них станет появление топового варианта Pro-4X R, созданного в партнёрстве с тюнинг-ателье Roush Performance.

В основе Nissan Frontier Pro-4X R лежит исполнение Pro-4X, однако новый топовый вариант получил титановые вставки на радиаторной решётке, аналогичную накладку в нижней части переднего бампера и такие же шильдики. При этом логотипы бренда, а также буксировочные проушины и элементы фирменного знака Roush Performance на передних крыльях и откидном борте оформлены в стандартном цвете Lava Red.

Такой пикап снабдили оригинальными 17-дюймовыми колёсными дисками, которые обуты в комплект внедорожных шин Hankook Dynapro AT2 Xtreme. Ещё Nissan Frontier Pro-4X R снабдили подвеской Roush Performance x Ohlins 2.0, которая обеспечивает подъём на 51 мм (2 дюйма). Она в том числе позволила улучшить углы въезда и съезда грузовика.

Есть несколько отличий и в интерьере: исполнение Frontier Pro-4X R снабдили подголовниками с вышитыми логотипами в виде литеры R. Модели положены семидюймовый дисплей в щитке приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма.

Судя по всему, «начинка» у новой топовой версии пикапа осталась прежней (она едина для всех исполнений модели). Это значит, что под капотом Nissan Frontier Pro-4X R располагается 314-сильный двигатель V6 объёмом 3,8 литра, его максимальный крутящий момент составляет 381 Нм. Мотор работает в паре только с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость Nissan Frontier Pro-4X R уже известна. За подготовленный тюнинг-ателье Roush Performance пикап на американском рынке попросят не менее 47 960 долларов, что эквивалентно примерно 3,87 млн рублей по текущему курсу.

В списке других обновок Nissan Frontier 2026 модельного года числятся: светодиодная головная оптика, которая пришла на смену галогенным фарам в стартовых комплектациях, иное кресло водителя с электрорегулировками, подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль и функция дистанционного запуска двигателя.

Ещё у модели появился вариант с прибавкой Dark Armor, которая предполагает затемнённую радиаторную решётку, чёрные корпуса наружных зеркал и шильдики, а также чёрные легкосплавные диски размером 17 дюймов. В салоне таких машин потолок имеет чёрную обивку и затемнённые дверные ручки.

Стоимость стартовой версии Nissan Frontier 2026 модельного года составляет 32 150 долларов (около 2,6 млн рублей), что на 100 долларов больше, чем актуальный пикап. За «обычный» Frontier Pro-4X Crew Cab 4х4 просят 42 370 долларов (около 3,42 млн рублей).