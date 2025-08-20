Автогонщик рассказал, как определить некачественные шины

Один из ведущих участников программы развития российского автоспорта SMP Racing автогонщик Владимир Атоев поделился с RT рекомендациями по выбору автомобильных шин и рассказал о признаках, свидетельствующих об их износе и некачественности.

По словам эксперта, первый признак того, что шины требуют замены, — глубина протектора.

«Износ и качество шин напрямую влияют на безопасность. Основной показатель — глубина протектора: при значении менее 1,6 мм для легковых автомобилей сцепление с дорогой резко падает», — отметил Атоев.

Он порекомендовал регулярно проверять этот параметр с помощью глубиномера или встроенных индикаторов.

Среди признаков некачественных шин Атоев выделил дефекты, которые можно заметить уже при покупке: неровный рисунок, разная жёсткость, резкий запах технической резины. Также опасными считаются трещины, расслоение протектора, вздутия и пузыри на боковинах, а для б/у шин — возраст более пяти — шести лет и следы некачественного ремонта.

«Эксплуатация изношенных, бракованных или некачественно восстановленных шин увеличивает тормозной путь, снижает управляемость и повышает риск аварии. Для б/у изделий регулярный контроль состояния и своевременная замена особенно критичны для безопасности», — подчеркнул автогонщик.

Атоев напомнил водителям, что своевременная замена шин — залог безопасности на дороге, особенно в сложных погодных условиях.

В России в июле 2025 года реализовали 567,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 21,4% превышает показатель июня и на 3,8% — показатель июля 2024-го.