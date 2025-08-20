Как подготовить китайские автомобили к российской зиме

Эти автомобили отличаются современным оснащением и привлекательной стоимостью, однако эксплуатация в суровом климате нашей страны выявляет некоторые особенности, которые необходимо учитывать при подготовке транспортного средства к осенне-зимнему периоду. Эксперты партнёрской сети «Китаяна», проанализировав опыт прошлых лет, составили для читателей Quto ТОП советов по подготовке «китайцев» к зимнему сезону.

За последние несколько лет в ходе зимней эксплуатации китайских автомобилей выяснилось, что наибольшее количество затруднений связано с работой аккумуляторных батарей. Особенно остро данная проблема проявляется на моделях с компактными штатными АКБ.

При температурах ниже −20 градусов многие владельцы популярных кроссоверов отмечали быструю разрядку батарей и сложности при запуске двигателя. При этом длительный простой автомобиля ведет к многократному увеличению риска полной разрядки аккумулятора.

На втором месте среди распространенных сложностей находятся случаи примерзания или деформации резиновых уплотнителей дверей, люка и багажника. В условиях повышенной влажности и отрицательных температур владельцы «поднебесных» машин не раз сталкивались с подобными проблемами.

Отмечались и отдельные сбои в работе систем подогрева лобового стекла и зеркал, а после снегопадов — массовое загрязнение парктроников и камер обзора, приводящее к частичной или полной потере их функциональности.

В целом именно электронные системы испытывают максимальную нагрузку в период сильных морозов. Китайские автомобили подвержены чувствительности к влаге, а кратковременное короткое замыкание при попадании воды в разъемы может приводить к отказу отдельных элементов.

Хотя такие случаи носят не массовый характер, исключать возникновение данных ситуаций нельзя. Известно, что отдельные модели продемонстрировали повышенную восприимчивость электронного оборудования к влаге и перепадам температуры.

Подготовка автомобиля китайского производства к зиме не принципиально отличается от аналогичных процедур для других современных машин. Тем не менее, существует ряд нюансов, на которые необходимо обратить особое внимание, чтобы избежать внештатных ситуаций. - Начинать подготовку необходимо до наступления первых морозов, а еще лучше «готовить сани» летом, оптимально — в августе или сентябре. Именно в этот период многие сетевые СТО проводят сезонные акции и предлагают существенные скидки на диагностику и регламентное обслуживание автомобилей. Это дает возможность получить профессиональную консультацию, провести комплексную проверку технического состояния автомобиля по выгодной цене и избежать длинных очередей. - Безусловным приоритетом является контроль состояния аккумуляторной батареи. Если изделие эксплуатируется более двух сезонов либо наблюдаются признаки ускоренной разрядки, целесообразно своевременно произвести его замену. Это позволит надежно завести автомобиль даже при резких похолоданиях. - Все резиновые уплотнители дверей, люка и багажника рекомендуется обработать силиконовой смазкой высокого качества. Данная процедура предотвратит примерзание замков, деформацию.

Применять зимнюю жидкость для стеклоомывателя следует при первых признаках понижения температуры. В профилактических целях рекомендуется промыть форсунки и дренажи, а также прогнать систему на холостом ходу, чтобы исключить возможность замерзания жидкости. В автомобилях возрастом более трех лет особого внимания требуют свечи зажигания, катушки, реле и электронные блоки. Своевременная диагностика и устранение неисправностей предупреждает вероятность отказа электрической цепи в сложных климатических условиях. В зимний период необходимо регулярно содержать в чистоте камеры и датчики систем водительской поддержки. Загрязнения, наледь и соль существенно снижают корректность работы ассистентов парковки и безопасности. Еще один совет — сдавать автомобиль на комплексную мойку с профессиональной сушкой кузова и салона. Эта процедура помогает удалить остатки влаги, реагентов и грязи из труднодоступных мест, предотвращает коррозию и неприятные запахи в салоне, особенно актуально для владельцев автомобилей с зимним пробегом по городским дорогам.

Современные китайские автомобили, несмотря на довольно хорошую адаптацию к российским погодным условиям, требуют тщательного и своевременного обслуживания.