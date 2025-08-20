Суды теперь могут возвращать протоколы для исправления недочетов

Судьи теперь могут направлять протоколы тем, кто их выписал, для исправления ошибок и недочетов, которые могут повлиять на решение дела по существу. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу. До этого даже отсутствие в документе подписи должностного лица приводило к тому, что дело прекращалось. Протокол признавался недопустимым доказательством.

При рассмотрении дела по существу в суде процессуальные ошибки в протоколе могли повлечь отмену этого документа в качестве доказательства. Как правило, при рассмотрении всех административных дел протокол - это основное доказательство совершения нарушения. При признании его недопустимым доказательством дело в суде разваливается.

Если такие ошибки выявлялись на стадии подготовки документов к слушанию по существу, то бумаги направлялись для внесения в них изменений тому, кто их оформил. А если они обнаруживались уже на слушании дела в суде, то дела прекращались. В конце концов такой подход не понравился одному гражданину. Некоему Кашину. Именно он обратился в Конституционный суд с жалобой на то, что из-за досадных нарушений в оформлении протокола виновника не привлекают к ответственности.

Дело в том, что виновник происшествия ушел от наказания по той причине, что в протоколе не стояла подпись того, кто его составлял. Забыл. Бывает. Но для суда это было основанием прекратить дело. Такое случается довольно часто, в том числе при оформлении ДТП. Инспектор указывает неверный адрес в протоколе, неправильно прописывает фамилию виновника, а то и ошибается в наименовании марки машины. Но чаще всего он просто забывает поставить свою подпись под протоколом. Оригинал протокола остается у инспектора, а потом уходит в суд. У участника ДТП остается на руках его копия. Но эти два документа должны соответствовать друг другу. Если в оригинале есть подпись инспектора, ее не может не быть в копии. Если ее нет, оригинальный протокол может быть признан недопустимым доказательством. Все документы в суде имеют равную силу.

В общем, разбирая дело Кашина, Конституционный суд вынес постановление, согласно которому такая забывчивость не может служить поводом для того, чтобы прекращать процесс. Поскольку в этом случае нарушаются права пострадавших граждан.

Если сотрудник полиции не поставил подпись под протоколом, указал неверный адрес происшествия - все это можно скорректировать. До сих пор такая возможность была у судей на предварительном этапе. Теперь появилась и на этапе рассмотрения дела по существу. Если судья при рассмотрении дела по существу выявил недостатки в материалах, которые могут повлиять на решение, то он вправе отправить такой протокол на работу над ошибками тому, кто его подписал. Или забыл подписать.

История длится уже давно. Сначала Конституционный суд в своем решении указал, что до изменения законодательства все остальные суды должны учитывать такую ситуацию. И буквально вслед за этим Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал разъяснение: нельзя закрывать дела о водительских нарушениях только из-за технических ошибок в протоколах.

В деле, которое включено в обзор судебной практики, на гражданина составили протокол за проживание в жилом помещении без прописки. Но должностное лицо забыло подписать протокол. Районный суд из-за этого отменил решение о наказании. Действительно, действовавшие нормы КоАП обязывали суд прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения только на основании того факта, что в протоколе нет подписи. Но теперь есть решение Конституционного суда, который признал это положение не соответствующим Основному Закону.

В данном случае, как указал кассационный суд, гражданин присутствовал при составлении протокола, о чем свидетельствуют его подписи в документе. Гражданину были разъяснены процессуальные права, в протоколе описано событие вмененного ему правонарушения. Гражданином даны объяснения, копия протокола вручена в установленном порядке.

Но некоторые проблемы остаются. Например, сроки. Суд должен направить документ на устранение ошибок в течение суток. Ведомство, которому вернули документ, должно их исправить в течение трех суток. А это непросто. При работе над ошибками должен присутствовать нарушитель. И его, как пояснил адвокат Сергей Радько, надо уведомить заблаговременно. Однако по почте уведомление придет через четыре дня. На "Госуслугах" - быстрее. Но не факт, что человек к ним подключен. Кроме того, при соответствующем уведомлении дело можно рассмотреть и без виновника. Но необходимо направить ему копию исправленного протокола... В общем, в трое суток не уложиться никак.

Однако, как пояснили в МВД, этот срок не считается пресекательным. Несоблюдение его не повлечет прекращения дела. Только сотрудники, которые в него не уложились, получат взыскания.