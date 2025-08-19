Адвокат назвала главные подвохи пожизненной гарантии на автомобиль

Юрист рассказала, как на самом деле работает пожизненная гарантия на машину. Рекламные обещания дилеров о предоставлении пожизненной гарантии на автомобиль могут не оправдаться, если покупатель не обратит внимание на четыре ключевых условия, значительно снижающих ценность такого предложения, говорит адвокат Александра Андреева.

Эксперт отметила, что формулировка «пожизненная гарантия» звучит максимально привлекательно и создаёт иллюзию многолетней беспроблемной эксплуатации машины. Однако при детальном изучении договора часто выясняется, что реальный объём гарантийных обязательств скрывает за собой ряд серьезных нюансов.

Одним из них является срок службы товара. Законодательству пожизненная гарантия не противоречит, но её бессрочность упирается в установленный производителем срок службы самого автомобиля. Если производитель такой срок не определил, то по умолчанию в России он составляет только 10 лет. Таким образом, гарантия может быть ограничена этим периодом, что, по мнению юриста, может свидетельствовать о недобросовестности маркетинга.

Ещё один важный момент — крайне ограниченный перечень деталей, на которые эта гарантия распространяется. Так, некоторое время назад дистрибьютор одного из китайских брендов сделал подобное заявление, но оказалось, что пожизненная гарантия покрывает только электрические компоненты — высоковольтную батарею, электродвигатель и его контроллер. Все остальные ключевые узлы и агрегаты защищены стандартной срочной гарантией. Это означает, что рассчитывать на бесплатный ремонт любой возникшей неисправности не стоит.

Очередное условие — строгие обязательства, которые ложатся на самого владельца. Адвокат напомнила, что возможность воспользоваться гарантией всегда зависит от выполнения правил, которые, как правило, указаны в договоре — автомобиль должен проходить регулярное техническое обслуживание строго у официального дилера, с использованием исключительно оригинальных запчастей и с неукоснительным соблюдением всех предписаний по эксплуатации.

И, наконец, четвёртый подвох кроется в особых условиях продавца. В случае с одним из популярных иностранных брендов пожизненная гарантия действует как привилегия только для первых владельцев, успевших приобрести машину в период действия специальной акции. Главное же ограничение заключается в том, что своё действие гарантия прекращает мгновенно в момент перехода права собственности к следующему владельцу. Таким образом, при продаже автомобиля «пожизненная» гарантия на него автоматически аннулируется.