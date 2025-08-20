Опасно ли моторное масло, которое продается на разлив

Само по себе масло из бочки не уступает по качеству маслу из канистры - разница лишь в упаковке. Как подтверждают технологи, масла для крупной тары и мелкой фасовки производятся на тех же линиях и проходят абсолютно идентичный контроль. Однако ключевая проблема не в форме поставки, а в отсутствии гарантий подлинности и соблюдении норм хранения в несертифицированных сервисах, рассказал "Российской газете" Роман Сокуев, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants.

Без системы прослеживаемости (вроде исторической сертификации API или грядущего "Честного знака") проверить происхождение масла почти невозможно. Недобросовестные СТО нередко разбавляют состав, доливают отработку или хранят бочки как попало: под солнцем или на морозе, что может спровоцировать расслоение масла, деградацию присадок и образование конденсата, ведущего к образованию осадков и включений.

Однако основная опасность кроется еще глубже. Например, несоответствие заявленной вязкости (особенно высокотемпературного параметра HTHS) может вызвать, например, масляное голодание в турбинах. А превышение содержания цинка или молибдена - частая причина выхода из строя катализаторов и сажевых фильтров в современных автомобилях. Добавьте к этому отсутствие экологического контроля: многие "серые" сервисы сливают отработку в грунт, загрязняя почву.

Как действовать потребителю?

• Требуйте коды "Честного знака", если масло уже промаркировано (некоторые производители, в числе которых и Sintec Lubricants, уже выпускают промаркированную продукцию, хотя по закону маркировка вводится только с 1 сентября). Код подтвердит легальность поставки и производителя.

• Визуальная оценка - минимум: масло не должно иметь следов эмульсии, резкого запаха или металлической взвеси.

• Выбирайте СТО с прозрачной логистикой: например, крупные сети закупают бочки напрямую у производителей масел, публикуют декларации и используют специальные насосы.

• Не рискуйте с агрессивной экономией: подозрительно низкая цена - тревожный сигнал! Ремонт двигателя из-за контрафактного масла обойдется в десятки или даже сотни тысяч рублей, тогда как экономия на замене - лишь до 1000-2000 рублей.

Резюме: Масло на разлив - не приговор, но доверять можно только тем, кто работает "в белую". Маркировка "Честный знак" скоро станет таким же знаком доверия, как исторический лейбл API, но пока вся ответственность на владельце авто.

Система "Честный знак" пока не охватывает моторные масла в обязательном порядке. Однако прогрессивные производители уже маркируют свою продукцию, обеспечивая прослеживаемость от завода до двигателя. В условиях отсутствия международных стандартов это становится новой нормой безопасности, - отметил специалист.