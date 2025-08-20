Япония рекордно сократила поставки автомобилей в Россию

В июле 2025 года Япония сократила поставки легковых автомобилей на 19,2% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. Об этом, ссылаясь на статистические данные министерства финансов Японии, сообщает ТАСС.

При этом Япония также сократила поставки в РФ запчастей и комплектующих на 75%.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

