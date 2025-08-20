Грузовики МАЗ будут возить продукты во «Вкусно — и точка»
Логистическим оператором популярной сети ресторанов быстрого питания выступает компания «Рулог». Известно, что эта фирма предпочитает нестандартные решения: так, в их парке работают рефрижераторные полуприцепы повышенной грузовместимости (110 м3), что могут перевеозить на 20% больше груза, чем стандартные.
Минскому автозаводу «Рулог» заказа трёхосный изотермический фургон Купава-673100. Он оснащён задней пневмоподвеской, гидробортом, а также третьей подъёмной осью (так называемым «ленивцем»).
Когда машина едет пустой, такой конструктив позволяет экономить топливо и беречь шины. Кроме того, поднятый «ленивец» существенно улучшает проходимость гружёной машины.
Особого внимания заслуживает конструкция кузова: в фургоне есть возможность быстрого монтажа съёмных секций, чтобы обеспечивать разные температурные режимы (от -18°C до +6°C).
В движение фургон приводит 454-сильный двигатель белорусской сборки, с которым работает 12-ступенчатый «робот». Ведущий мост — гипоидный, что снижает расход топлива.
Между тем, в России возник ажиотажный спрос на старые грузовики, при том что склады дилеров буквально забиты новыми самосвалами, тягачами и фургонами.