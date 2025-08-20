Логистическим оператором популярной сети ресторанов быстрого питания выступает компания «Рулог». Известно, что эта фирма предпочитает нестандартные решения: так, в их парке работают рефрижераторные полуприцепы повышенной грузовместимости (110 м3), что могут перевеозить на 20% больше груза, чем стандартные.

© Quto.ru

Минскому автозаводу «Рулог» заказа трёхосный изотермический фургон Купава-673100. Он оснащён задней пневмоподвеской, гидробортом, а также третьей подъёмной осью (так называемым «ленивцем»).

Когда машина едет пустой, такой конструктив позволяет экономить топливо и беречь шины. Кроме того, поднятый «ленивец» существенно улучшает проходимость гружёной машины.

Особого внимания заслуживает конструкция кузова: в фургоне есть возможность быстрого монтажа съёмных секций, чтобы обеспечивать разные температурные режимы (от -18°C до +6°C).

В движение фургон приводит 454-сильный двигатель белорусской сборки, с которым работает 12-ступенчатый «робот». Ведущий мост — гипоидный, что снижает расход топлива.

Между тем, в России возник ажиотажный спрос на старые грузовики, при том что склады дилеров буквально забиты новыми самосвалами, тягачами и фургонами.