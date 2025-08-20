Названы ключевые причины поломки кондиционера в иномарках

Кондиционер в иномарке может не работать по разным причинам — как механическим, так и электрическим. Основные факторы поломок «Газете.Ru» назвала сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

© Lenta.ru

Например, причиной может стать поломка датчиков давления или температуры, когда при ложных показаниях система блокирует запуск. Часто проблемы связаны с магистралями кондиционера. Трубки могут повредиться из-за грязи и посторонних частиц, попадания из компрессора или механических деформаций, в том числе после ДТП. Даже небольшое смещение элементов может привести к утечке хладагента.

Если кондиционер не запускается сразу после включения, причина может быть в неисправности компрессора, объяснила эксперт. Заклинивание вала из-за внутренних повреждений или нехватки масла активирует защиту и полностью останавливает систему. Еще один фактор поломки — выход из строя вентилятора охлаждения радиатора кондиционера. Если вентилятор не работает, система блокирует работу, чтобы избежать перегрева. Аналогичный эффект возникает при загрязнении радиатора.

После обслуживания кондиционер может не включиться из-за ошибок подключения разъемов, некорректной инициализации датчиков или неправильной заправки хладагента.

