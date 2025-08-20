Что дает «Честный знак» на моторном масле

Кадаков: «Честный знак» помогает государству, а потребителям — лишь отчасти

С 1 сентября 2025 года производители автомобильных жидкостей (масла, антифризы, тормозная жидкость) должны в обязательном порядке начать наносить на упаковку продукции маркировку «Честный знак».

А в розницу товары без маркировки запретят отпускать с 1 октября 2026 года. То есть предполагается, что за год немаркированная продукция полностью исчезнет из продажи.

Находящийся на выставке ИнтерАвтоМеханика главный редактор «За рулем» Максим Кадаков попробовал по горячим следам представить, что же на самом деле даст введение такой маркировки на маслах и прочих автожидкостях.

Он допускает, что маркировка «вымоет» с рынка недобросовестных продавцов, обманывающих государство: для контролирующих органов движение товара, выручки и налогов станет более упорядоченным и прозрачным.