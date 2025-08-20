Tank 300 возглавил рейтинг самых продаваемых китайских SUV в России

В минувшем июле заметно снизились продажи китайских премиальный кроссоверов (от 3 до 4 миллионов рублей). По данным исследования «Газпромбанк Автолизинг», в сравнении с июлем прошлого года их реализация упала на 35% — до 6 900 автомобилей.

По словам начальника управления по работе с импортерами компании Александра Корнева, несмотря на сохраняющийся неплохой абсолютный уровень продаж, отрицательная динамика по сравнению с прошлым годом продолжается. За месяц было продано 6 900 машин 43 разных моделей. Доля этого сегмента на общем рынке сократилась до 5,8%, что на 2 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Эксперт полагает, что существующая тенденция может продлиться ещё в течение ближайших двух месяцев.

Корнев добавил, что ситуация может измениться после принятия мер по увеличению утилизационного сбора, что способно вновь сместить рыночный баланс в сторону роста сегмента премиальных китайских автомобилей.

«Пятёрку» самых популярных моделей в этом классе по итогам июля возглавил кроссовер Tank 300 с результатом в 786 единиц. За ним следуют Voyah Free (554), Changan Uni-K (501), Changan Uni-T (437) и Hongqi HS5 (331). Положительную динамику продаж в июле продемонстрировали лишь четыре модели — Hongqi HS3 и HS5, Voyah Free и Wey Coffe 01. Их рост объясняется в основном эффектом новизны и низкими показателями продаж в июле 2024 года. В целом же рыночная доля всего сегмента за год сократилась с 7,8% до 5,8%.