Водителей предупредили о риске утечки данных при аренде авто и самокатов

Эксперты компании AppSec Solutions сообщили о риске утечки данных россиян при аренде самокатов и автомобилей. Эксперты проверили 13 самых популярных в России приложений для каршеринга (аренды машин) и аренды электросамокатов. В результате нашли более 400 ошибок, из которых 25 были очень опасными.

Как сообщает портал CNews, приложения для каршеринга собирают много личных данных пользователей, таких как фото паспортов и данные банковских карт. И это может быть весьма опасно. Сервисы проката электросамокатов тоже собирают личные данные, чтобы использовать их, в случае правонарушения пользователем.

По словам Никиты Пинаева, руководителя отдела анализа безопасности AppSec.Sting, многие приложения хранят чувствительную информацию без защиты, что может позволить злоумышленникам её украсть. Ещё одна частая проблема — отсутствие систем, способных обнаружить, если кто-то пытается взломать приложение. Разумеется, среди изученных приложений были продукты без ошибок.

Среди проблемных самая распространённая ситуация — хранение и передача личных данных без шифрования и другой защиты. К примеру, при предыдущей проверке, в 2024 году, специалисты AppSec Solutions нашли 1818 ошибок, из которых 650 были очень серьёзными или критическими.