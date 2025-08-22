Ford установил абсолютный рекорд по отзывным кампаниям

Автомобильный концерн единовременно инициировал шесть сервисных кампаний. По расчётам экспертов, это решение позволило ему достичь общего числа в 104 отзыва, объявленных за восемь месяцев только этого года, перешагнув таким образом символический рубеж.

© Quto.ru

Ford и так уже является безоговорочным лидером по этому показателю, объявив в пять раз больше кампаний, чем его ближайший соперник — концерн FCA, американское подразделение Stellantis.

Количество отзывов от Ford на сегодняшний день превышает суммарное число сервисных кампаний, которые в 2025 году запустили FCA, Volkswagen, General Motors, Mercedes-Benz, Honda и Hyundai. Для сравнения, на счету FCA только 21 отзыв, а General Motors объявила 15 кампаний.

Так, в рамках этого нового этапа сервисным центрам Ford предстоит работа с 22 тысячами пикапов F-150, требующих ремонта габаритных огней, а 102 кроссоверам Lincoln Nautilus нужна перенастройка стеклоподъёмников. У 41 800 Lincoln Corsair замене подлежат камеры заднего вида.

Единственный Ford Mustang ожидает повторный ремонт по причине неисправности приборной панели.