Превышение скорости на 60 км/ч и более может стать причиной для лишения прав, рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк.

Она отметила, что при серьезном превышении скорости могут лишить прав даже при первом нарушении. Кроме того, такое наказание ждет оставивших места ДТП, им грозит до 1,5 года лишения, добавил юрист в беседе с РИА Новости.

По словам Каганюк, за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования сразу лишают водительского удостоверения на два года. Также лишить прав могут за выезд на встречку или железнодорожные пути, хотя в этом случае иногда ограничиваются крупным штрафом.

Ранее сообщалось, что некоторым водителям запретят садиться за руль с 1 сентября.