Почти как в Голливуде: тестируем первую советскую автосигнализацию

В конце 80-х и начале 90-х годов в СССР уже можно было купить сингапурские и тайваньские автосигнализации с удобными радиобрелоками и громкими пьезосиренами. Стоили они дорого, но могли дарить хмурым отечественным автомобилям буквально неземной по тем временам уровень комфорта. Отечественная промышленность неоднократно предпринимала попытки догнать и перегнать буржуев, и последней из таких попыток стала советская (впоследствии – российская) автосигнализация ПАСС-2 из подмосковного Загорска.

В СССР все, что имело хотя бы какое-то удаленное управление или контроль, всегда воспринималось как высшее проявление бытового хайтека. В детском кругу можно было стать богом, имея примитивную до тошноты радиоуправляемую машинку «Вираж», а взрослые искренне гордились телевизором «Горизонт» с инфракрасным пультом. Несмотря даже на то, что 9-вольтовую батарейку «Крона» в нем нужно было менять чуть ли не ежемесячно. Поэтому неудивительно, что попытки изобрести что-то беспроводное в сегменте автосигнализаций были всегда.

Существовали «сигналки» с радиоканалом типа комплекса «Трель», передававшие сигнал тревоги от машины на парковке на здоровенный кирпичеподобный приемник, который автовладелец держал дома на подоконнике. Существовали сигнализации типа «Набат», у которой для постановки и снятия с охраны имелись брелоки без батареек, действовавшие по принципу RFID-радиоканала, как в билетах метро. Правда, работали они лишь в нескольких сантиметрах от автомобиля. Но вот сигнализаций с полноценными радиобрелоками, позволяющими поставить машину на охрану красивым жестом через плечо, как в заграничном кино, долгое время у нас не выпускали. Основная причина – отсутствие в ассортименте отечественных электронных компонентов массовой, дешевой и экономичной пары чипов «кодер-декодер», выпуск которых давно освоили азиаты. Сделать маломощный передатчик и приемник – не проблема. Проблема – закодировать сигнал передатчика и раскодировать его в приемнике.

Последняя попытка догнать иностранных производителей была предпринята в виде «Системы Противоугонной Автомобильной Сигнализации ПАСС-2». Эту сигнализацию с радиобрелоками с конца 80-х выпускал Электромеханический завод «Звезда» в подмосковном Загорске. В начале 90-х он выпуск продолжил, но уже в городе Сергиев Посад, в который переименовали Загорск в 1991 году.

Завод «Звезда» – это очень серьезное предприятие ВПК, выпускавшее также и товары народного потребления.

Отечественным автомобилистам тех лет были хорошо известны загорские автомагнитолы – от первого в СССР автомобильного кассетника АМ-301 до ряда последующих моделей, характерных интересными электролюминесцентными дисплеями-шкалами.

В комплекте сигнализации ПАСС-2 шел центральный блок, выносной блок приемника, пьезодатчики удара (которые нужно было наклеивать на стекла и центральные стойки кузова эпоксидкой или цианакрилатным клеем), а также два вполне компактных и лаконичных брелока-передатчика. Кстати, достаточно стильным и красивым решением было не выводить на корпус брелока кнопку, а скрыть ее внутри, обозначив рельефом. Чтобы поставить машину на охрану, нужно было надавить на корпус брелока в центре, слегка сжав его, после чего внутри срабатывал «микрик». В плюсах такого решения также была влагозащита.

Внутри корпуса брелока располагались плата с передатчиком и кодером и набор из трех последовательно соединенных серебряно-цинковых батареек-таблеток СЦ-21. Как заявлял производитель, «при нажатии на кнопку брелока 15-20 раз ежедневно комплекта батарей хватит не менее чем на один год». Причем важно было использовать именно серебряно-цинковые элементы, поскольку они имели характерную особенность – в процессе работы почти до полного израсходования на них почти не падало напряжение, в отличие от появившихся позже более дешевых марганцево-цинковых клонов таких батареек.

Пакет из трех батарей питал 5-вольтовую «золотую» микросхему с военной приемкой 564ИР14. На этом регистре был собран кодовый узел, благодаря которому брелоки и блоки сигнализаций подбирались в пары, и машины не реагировали на чужие брелки.

Радиоканал ПАСС-2 работал на частоте 27 мГц. На переднем плане на плате видна катушка частотозадающего контура передатчика.

В азиатских моделях автосигнализаций в те годы подборка брелоков и центральных блоков осуществлялась хоть и вручную, но все же по упрощенной технологии. Чтобы «зашить» в микросхему-кодер в брелоке и в микросхему-декодер в блоке одинаковый шифр, у микросхем в определенной комбинации соединялись «кодовые» выводы. При сборке на заводах работники либо капали несколько капель припоя на «наборное поле» на плате, либо наоборот – размыкали дорожки платы, перерезая нужные проводники.

В случае же ПАСС-2 индивидуальная кодировка обеспечивалась впаиванием диодов в определенном количестве и порядке на выходы микросхемы-регистра в приемнике и передатчике. Вариант работоспособный и не хуже других, однако куда более трудоемкий и дорогостоящий.

Приемник сигнализации представлял собой отдельную коробочку, соединявшуюся с центральным блоком кабелем. Крепился он обычно на торпедо, на виду, поскольку содержал в себе также контрольный светодиод, визуально обозначавший состояние охранной системы. Внутри корпуса «бутербродом» были установлены радиоприемная и декодирующая платы.

Ну и, наконец, центральный блок. Тоже достаточно сложный и многоэлементный, с двойной платой, в пластиковом корпусе и алюминиевым шасси.

В режиме охраны на несанкционированное открытие дверей, включение зажигания и удары по кузову ПАСС-2 реагировала миганием фар и гудком штатного клаксона автомобиля. Весьма интересна и заложенная в систему возможность опционального расширения ее функционала. Согласно инструкции, автовладелец мог отдельно приобрести модуль под названием АПС, который содержал в себе дополнительную пьезосирену, и небольшой аккумулятор, рассчитанные на отключение штатного клаксона и АКБ злоумышленником. Правда, сложно сказать, существовал ли модуль АПС в природе или только в планах разработчиков. Но если он действительно мог быть куплен, установка сложностей не представляла – его достаточно было подключить к специально зарезервированным под него контактам на «гребенке» разъема основного блока.

К слову, любопытны и рекомендации, данные в инструкции к ПАСС-2 и уже в те годы учитывавшие тренды, стоявшие на пороге актуальности – проникновение угонщиков в подкапотное пространство через решетки радиаторов и фары. Решетки радиаторов при монтаже охранной системы рекомендовалось перевести с саморезов на винты с гайками, просверлив отверстия под саморезы насквозь. То же самое советовали и для оптики ВАЗ 2101-07: «Для исключения возможности похищения фар и проникновения в моторный отсек через отверстия для их монтажа винты заменить на удлиненные, навернув на них изнутри моторного отсека по две гайки».

В режиме охраны сигнализация потребляет не более 15 мА, что вполне неплохо. А вот дистанция действия брелоков огорчила. Смешная дальность – не свидетельство брака или неисправности, а вполне штатная характеристика: в инструкции прямым текстом говорится: «Брелок нужно поднести к приемнику, расположенному у лобового стекла, на расстояние, не превышающее 25 сантиметров». Сантиметров, не метров!

По факту так оно и оказалось: дальность действия брелока не превышает метра. По-голливудски красиво махнуть рукой с брелоком, покидая машину, не получилось.

Впрочем, если пофантазировать и построить предположения о причинах этой особенности, можно прийти к весьма интересной теории, не дискредитирующей создателей ПАСС-2, а указывающей на их внимание к деталям.

Дело в том, что уже в самом начале 90-х в арсенале угонщиков вовсю применялись сканеры для дистанционного открытия машин, поскольку охранные системы работали тогда с весьма простыми статическими кодами. Перехват кода брелока и его обратный посыл на приемник сигнализации – это гораздо более ранняя тема, чем иногда кажется. Защититься же от перехвата, не меняя кодовую начинку брелоков, можно либо радикальным снижением мощности передатчика и резким уменьшением радиуса действия брелока, либо (что хуже) снижением чувствительности приемника сигнализации. Так что, возможно, такое функциональное ограничение было введено в ПАСС-2 намеренно для увеличения защищенности и не является следствием слабой квалификации разработчиков. Скорее всего, они знали, что делают.