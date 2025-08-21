Во сколько обходится восстановление ретромобилей

Мастера Омского ретроклуба реанимировали десятки уникальных старинных автомобилей. И, несмотря на рост цен и многочисленные проблемы, продолжают этим заниматься. Насколько сложно поставить на колеса вчерашний "металлолом"?

© Российская Газета

По случаю своего 25-летнего юбилея ретроклуб устроил выставку раритетных машин. Они выглядят так, будто недавно сошли с конвейера. Чтобы вдохнуть в них жизнь, мастерам-энтузиастам потребовались не только опыт, терпение, но и огромное желание. Зато какой эффект!

На площади парка имени 30-летия ВЛКСМ красуется белоснежный "Додж М Виктори" 1928 года выпуска. По словам мастера, "оживившего" раритет, это единственный в России экземпляр. "В мире сохранилось всего четыре таких автомобиля. Один - у меня, еще один - в музее Николая Рериха в Индии и два - в Америке", - утверждает военный пенсионер Михаил Засорин.

Еще один уникум довоенного образца - "Опель Адмирал" 1938 года. Говорят, тоже единственный в России, что, впрочем, неудивительно. В свое время в Германии их выпустили всего 49 штук. Готовясь к войне, немцы сделали ставку на армейскую технику, остановив гражданский конвейер.

Всего Михаил Засорин восстановил 25 раритетов. В самом удручающем состоянии к нему попал именно "Опель Адмирал".

- Тринадцать лет автомобиль простоял на улице в разобранном состоянии. Там, где находился двигатель, вырос трехметровый клен. Чтобы освободить остов машины из плена, пришлось взять в руки пилу, - вспоминает мастер.

Теперь машина выглядит как новая, исправно работает. И, как и другие выставочные экземпляры, стоит на учете в ГИБДД.

Сейчас омич завершает реанимацию "Победы" 1953 годавыауска. Еще три таких восстановленных раритетных автомобиля - на счету одного из основателей Омского ретроклуба Николая Кутенева.

Начинающие мастера охотнее всего берутся за бюджетные марки: восстановление редкого "немца" - в разы дороже той же "копейки". Часть умельцев объединил клуб, участники которого всерьез увлечены "Москвичами". Еть и целая линейка автомобилей "Волга". А Никита Александров вообще собрал гибрид из деталей машин 1955-1983 годов выпуска. Самоделка со свойствами "Газели" тоже на ходу.

И все-таки чаще омичи устраивают селфи на фоне уникальных авто. Вот знаменитый ГАЗ-67Б 1953 года выпуска. Машина была в плохом состоянии, а теперь - красавица, хоть сейчас на парад.

- Это фордовская модель, разработанная в 1936-м. Потом линию продали Советскому Союзу. И у нас машина выпускалась в 1942-1953 годах. Вот, видите, надпись на эмблеме - "Автозавод имени Молотова"? - поясняет автомастер Александр Иванов.

Еще один раритет - довоенный "Додж Д 13" (1939 год) работы Михаила Засорина. Ретромобиль пережил не только испытание временем, но и жуткую аварию, переломившую заднюю раму и превратившую в гармошку крышу. Половина деталей отсутствовала напрочь. Но отчасти сохранились передняя панель с родными приборами и спидометром, руль, хром и даже колеса. Огромная удача.

В свое время американский полноразмерный седан стал послевоенным трофеем. В 1945-м оказался на территории закрытого научного центра в Томске, где его и обнаружили современные поклонники ретро.

- Сохранившихся машин данной марки в России тоже можно по пальцам пересчитать. А в Омске "Додж Д13" в своем роде единственный, - утверждает Михаил Засорин.

Оригинальных деталей на такую машину сегодня не найти днем с огнем. За колер автоцентр запросил треть миллиона рублей, поэтому военному пенсионеру пришлось освоить и профессию маляра.

С комплектующими на отечественные ретромобили проще, были бы деньги. По словам специалистов, на авторазборах в интернете мост на ГАЗ-67 стоит пятнадцать тысяч рублей, воздушный фильтр - 35 тысяч, двигатель - 100 тысяч. За сиденья, колесные диски, руль продавцы просят 30, 25 и 16 тысяч соответственно. Оригинальная решетка радиатора "Победы" стоит 210 тысяч рублей, наружное зеркало - 15 тысяч. Шина "Волги" ГАЗ-21 обойдется в 19 тысяч рублей. Плюс работа, которая может затянуться на годы.

Цены на восстановленные ретромобили тоже разные. Например, недавно за 62-летнюю "Волгу" просили триста тысяч рублей. А год назад за 85-летний "Вандерер" - более шести миллионов.

Ввиду острейшего дефицита оригинальные запчасти к старинным машинам опытные мастера коллекционируют. У Засорина ими забито два гаража. И это помогает существен но экономить. Поэтому когда он едва ли не случайно обнаружил в завалах настоящую кнопку клаксона "Доджа", то радовался как ребенок: на рынке такая вещица на вес золота.

- Чтобы эффективно заниматься восстановлением машин, нужно иметь много денег и много свободного времени. И нередко одно исключает другое, - вздыхает Михаил Засорин. - Поэтому я тоже продаю обновленный раритет, чтобы взяться за следующий.

Уникальные гражданские и военные машины, побывавшие на его "стапелях", можно увидеть в музеях Москвы, Калининграда, Казани, Якутска. А также в кино. Например, в фильме "Несломленный" про генерала Дмитрия Карбышева снимался ГАЗ-67. В ленте "По следам черной кошки" - "Бьюик". На реанимированной им "Волге" ездил "сам Королев". В новой военной ленте "Вальс со смертью" героев возят восстановленные "Опель-Капитан" и "Опель-Адмирал".

А на очереди у мастера новый раритет - БМВ 1948 года. Автомобилю тоже крупно не повезло. Простояв в гараже с дырявой крышей два десятка лет, он насквозь проржавел. И владелец решил сделать широкий жест: подарить рухлядь автомобильному умельцу. По его словам, то, что старинные машины доживают до наших дней, - заслуга машиностроения.

- Раньше автомобили делали на века, не то что теперь. И даже в самом почтенном возрасте они порой удивляют своей жизнестойкостью. Как-то купил "Победу" 1953 года выпуска. Десять лет ржавела под открытым небом. Но - завелась! - улыбается мастер. .

Справка "РГ"

"Клуб автомотостарины "Ретромобиль" основан в Омске в августе 2000 года. С тех пор постоянно участвует в городских парадах в честь Дня Победы, Дней Флага России, города, автомобилиста, пограничника, космонавтики, а также в Ночи музеев.

Восстановленные авто можно увидеть в исторических и кинолентах, на международных и региональных фестивалях. Они украшают колонны многочисленных ралли и автопробегов. Возглавляют свадебные процессии. Регулярно участвуют не только в городских, но и в сельских праздниках.