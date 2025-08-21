Эксперт Ершов объяснил, что делать, чтобы забыть о ремонте коробки передач
Ремонт трансмиссии - страшный сон для большинства автовладельцев. Услуги по коробкам передач в автосервисах традиционно являются одними из самых дорогостоящих. Поэтому любые щелчки и стуки, подергивания во время переключения передач вызывают серьезные переживания у водителей. Но как не допустить поломок в агрегате, что убережет от ремонта и замены коробки? Ведущий тренер центра обучения международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов рассказал "Российской газете", что нужно делать, чтобы АКПП автомобиля прослужила долго и без нареканий.
"Зачастую проблемы с АКПП начинаются раньше положенного времени. Причины поломок часто кроются не в проблемах конструкции или типе агрегата, а в неправильной эксплуатации. Незначительные на первый взгляд ошибки постепенно снижают ресурс агрегата, возникают мелкие неисправности, которые без оперативного вмешательства, приводят к полному выходу из строя. Среди самых распространённых мифов об АКПП особое место занимает убеждение водителей, что масло в коробке менять не нужно, если производитель этого не указал. Но практика показывает обратное. Рекомендации в сервисной книжке даны для идеальных условий эксплуатации, но наша реальная жизнь далека от них. Пробки, резкие разгоны, перегревы, перепады температур ускоряют старение жидкости, и если вовремя не обновить её, коробка теряет ресурс. Масло в АКПП со временем перестает выполнять свои функции и требует замены. Ориентируйтесь на срок замены каждые 60 тысяч км пробега или раз в 2-3 года. Но автомобили старше 10 лет должны проводить процедуру чаще - каждые 40 тыс. км пробега. Еще одна плохая привычка - сразу после запуска двигателя в мороз нажимать на газ и ехать в активном темпе. При низкой температуре трансмиссионная жидкость густеет и не успевает нормально циркулировать. Пока масло холодное - оно не способно обеспечить должную смазку всем элементам трансмиссии. Несколько минут спокойного движения и плавного разгона в холодный период способны увеличить срок службы агрегата. Проблем доставляет и любовь некоторых автовладельцев к резким стартам. Гонки от светофоров, резкие торможения и прочие экстремальные элементы вождения - удар по фрикционам и гидротрансформатору. Особенно чувствительны к этому вариаторы: они рассчитаны на плавность, а не на постоянные рывки. Не самая полезная затея для АКПП - буксировка. Лучше отказаться от такой помощи другу и порекомендовать эвакуатор. Не стоит думать, что переключение режимов АКПП в пробке помогает ее сберечь. Для современных коробок работа в "D" в городском цикле - штатный режим. Переключение оправдано только при долгой остановке, например, если автомобиль стоит более нескольких минут. В остальных случаях манипуляции с селектором не приносят пользы, а чаще даже вредят. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта. Автоматическая коробка - сложный механизм, требующий внимания. Поэтому важно регулярно проводить диагностику коробки на профессиональном сервисе, а также менять расходники. Даже если в инструкции написано о "неограниченном" сроке службы, в реальных условиях каждые несколько десятков тысяч километров обслуживать коробку всё же необходимо. Особое внимание стоит уделять качеству запчастей и жидкости для АКПП. Экономия здесь оборачивается куда большими тратами. Подделки и дешёвые аналоги фильтров или масел становятся причиной засоров, перегрева и последующих дорогостоящих ремонтов. Только проверенные жидкости в соответствии с допусками производителя и качественные комплектующие - это гарантия, что коробка прослужит дольше", - отметил специалист.