В Исландии обнаружили Skoda, прошедшую миллион километров

Недавно фермер Йомундур Оласон из Исландии связался с дилером Skoda. Его интересовало, какие показатели будут отображаться на приборной панели его Octavia первого поколения после прохождения миллиона километров. Дилер оказался в затруднительном положении, так как никогда ранее не сталкивался с подобным вопросом. В связи с этим они решили совместно найти ответ.

© Российская Газета

По информации пресс-службы бренда, Йомундур множество часов провел за рулем своей "Октавии", регулярно добираясь из дома до овцеводческой фермы в Боргарфьордуре. Однако он также совершал более длительные поездки по всему острову.

"Я побывал во множестве уголков Исландии, и у меня остались теплые воспоминания о каждом из этих путешествий", - рассказал владелец.

Он впервые сел за руль Octavia в 2007 году, хотя эта машина была в собственности его жены с 2003 года. Несмотря на то, что до этого у фермера было несколько других машин разных марок, именно "Шкода" стала его самой любимой.

Автовладелец утверждает, что за все время эксплуатации машина не знала серьезных поломок. У нее до сих пор оригинальные двигатель, трансмиссия и сцепление. Секрет ее выносливости, по словам хозяина, в регулярном обслуживании и бережном отношении. Йомундур никогда не перегружал и не перегревал двигатель, всегда вовремя менял масло.

Сейчас фермер, не изменяя любимому бренду, пересел на новую Skoda Octavia, а свою "старушку" передал в технический колледж в Рейкьявике. Там она станет учебным пособием для студентов.

"Моя Octavia была верным спутником. Ей нет равных - она была исключительной", - сказал в заключение владелец перед тем, как попрощаться со своей машиной.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что американец проехал на Ford более 2 млн километров без ремонта.