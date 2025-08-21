В Белоруссии большой Geely Preface подешевел до уровня Lada Vesta

В движение четырёхдверку приводит 2,0-литровый турбомотор отдачей 200 лошадиных сил, с которым работает 7-ступенчатый «робот». Привод — строго передний. Габариты флагманской модели таковы: длина — 4825, ширина — 1880 мм, высота — 1469 мм, а размер колёсной базы — 2800 мм.

© Quto.ru

Белорусские дилеры объявили сезонные скидки: сейчас Geely Preface можно приобрести со скидкой 9300 BYN (252 000 ₽), так что итоговая цена составит 88 700 BYN (2 400 000 ₽). Для сравнения, в РФ Lada Vesta 1.8 CVT Techno стоит 1 966 000 ₽.

Кроме того, в Белоруссии можно получить дополнительный дисконт на автомобили Geely, если сдать свой старый автомобиль, а также оплатить покупку наличными. Со всеми выгодами за Preface попросят 2 300 000 ₽ (в пересчёте).

В нашей стране аналогично оснащённый автомобиль предлагается официальными продавцами минимум за 2 899 990 ₽, и это — с учётом специальной скидки, а также сдачи старого автомобиля по системе трейд-ин.

Между тем, белорусам предложили 5-метровый седан Geely E8 по цене Lada Aura. Как стало известно редакции Quto, на китайский электрокар введены сезонные скидки.