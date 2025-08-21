ГАИ получит доступ к медкартам водителей

С марта 2027 года Госавтоинспекция (ГАИ) получит доступ к медицинским данным, которые подтверждают наличие заболеваний, запрещающих управлять автомобилем. Это позволит временно лишать автомобилистов прав после визита к врачу, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Отмечается, что согласно поправкам в Федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», временно аннулировать водительские удостоверения можно после установки диагноза не только на внеочередном посещении врача, но и после обычного посещения специалиста. Информация о заболеваниях водителя будет поступать в ГАИ через единую базу Минздрава. Для прохождения лечения и подтверждения восстановления здоровья отводится месяц, после чего документ возвращается автомобилисту.

Сейчас водители проходят медицинскую комиссию раз в 10 лет, либо перед получением прав впервые.

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень заболеваний, при которых управление автомобилем запрещено. В обновленный перечень вошли расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также в список добавлены заболевания органов зрения — частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого цветов. Полный перечень медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября увеличится госпошлина за получение водительских прав.