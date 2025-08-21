Самый популярный кроссовер — Toyota RAV4 - вновь активно поставляется в страну

Самый популярный кроссовер Toyota в России - RAV4 - вновь активно поставляется в страну по схеме параллельного импорта. На текущий момент можно найти около 700 автомобилей этой модели на различных сайтах объявлений, которые продаются как из наличия, так и под заказ. Цены стартуют с отметки в 2,3 млн рублей.

Ровно столько просит компания из Владивостока за новый переднеприводный автомобиль с 2,0-литровым 171-сильным атмосферным мотором и вариатором из ближайших поставок. В комплектацию входит: тканевый салон, электрорегулировки передних кресел, пластиковый мультируль, люк на крыше и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Кроссовер с тем же двигателем, но с кожаным салоном и рулем, во Владивостоке можно приобрести за 2 470 000 рублей, а в Томске и Москве его стоимость составит 2 550 000 рублей. В Волгограде и Краснодаре минимальная цена на новый RAV4 начинается от 2 700 000 рублей, в то время как версия с 2,0-литровым 149-сильным мотором, доступная в Воронеже и других городах России, стоит от 2 970 000 рублей.

По информации портала "Автоновости дня", автомобили из наличия стоят еще дороже. Так, во Владивостоке новый Toyota RAV4 можно приобрести за 3 220 000 рублей, в то время как в Хабаровске за аналогичный кроссовер придется отдать 3 299 000 рублей. В Воронеже за автомобиль с таким же 171-сильным двигателем и полным приводом придется заплатить 3 350 000 рублей.

