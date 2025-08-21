MST готовит полностью карбоновый кузов для рестомода на базе Ford Escort

В США Ford Escort никогда не считался особенно захватывающим автомобилем. Да, существовали «спортивные» версии, но на фоне других компактных «горячих» машин они выглядели довольно блекло.

Совсем иначе дело было в Европе — там продавались различные резвые модификации Escort, включая версии RS.

Именно на этой традиции играет валлийская компания MST Cars, которая занимается рестомодами на базе Escort. Их свежая работа — Mk2 EVO-X — это полностью углепластиковый кузов второго поколения модели.

На разработку форм для карбоновых панелей ушло больше года, но результат впечатляет: вес деталей уменьшился на 75% по сравнению со стальными.

В процессе MST внесла ряд изменений в дизайн. Передок с характерным «droop snoot» улучшает аэродинамику и вмещает новые LED-фары. Расширенные крылья спереди и сзади придают кузову агрессивный силуэт, готовый принять мощные моторы MST.

Автомобиль можно заказать в версии для дорог общего пользования, для трека или даже для хиллклайма. В качестве двигателя предлагается атмосферный «четвёртый» Millington Diamond 2.8 (356 л.с.) либо 2.5 Duratec (275 л.с.).

Для сравнения: топовый серийный Escort RS1800 выдавал всего 115 сил. Коробки на выбор — классическая 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатая секвентальная. Тормозная система — шестипоршневые AP Racing, а подвеску можно выбрать от Bilstein, Tractive или Reiger.

Салон тоже может быть лёгким и спортивным — с обилием карбона, сиденьями Recaro и даже 6-точечными ремнями безопасности FIA. При желании заказчик может получить и роскошный кожаный интерьер с классическим спортивным трёхспицевым рулём.

Второе поколение Escort выпускалось с 1975 по 1980 год. Сегодня MST вручную собирает такие машины для клиентов по всему миру.

Новый углепластиковый Escort — не первый громкий проект MST. В начале 2025 года компания анонсировала серию из 25 экземпляров рестомодов 1968-го и 1975-го годов. Цена начиналась примерно с 101 500 долларов (около 8,2 млн рублей), а под капотом стоял двухлитровый Ford на 180 сил.

Одним из заметных проектов стал и «Daytona Commission» — переработанный Escort первого поколения, окрашенный в ярко-жёлтый Daytona Yellow. Он получил усиленное шасси, защиту днища, полуактивную подвеску Tractive, регулируемые AP Racing и гидравлический ручник. Под капотом — доработанный 2.5 Duratec с «механикой» на 6 ступеней.

Цена на этот проект не раскрывалась, но по сравнению с новыми карбоновыми машинами он выглядел куда скромнее.