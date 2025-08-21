MST готовит полностью карбоновый кузов для рестомода на базе Ford Escort

Carakoom

В США Ford Escort никогда не считался особенно захватывающим автомобилем. Да, существовали «спортивные» версии, но на фоне других компактных «горячих» машин они выглядели довольно блекло.

MST готовит полностью карбоновый кузов для рестомода на базе Ford Escort
© Carakoom

Совсем иначе дело было в Европе — там продавались различные резвые модификации Escort, включая версии RS.

Именно на этой традиции играет валлийская компания MST Cars, которая занимается рестомодами на базе Escort. Их свежая работа — Mk2 EVO-X — это полностью углепластиковый кузов второго поколения модели.

На разработку форм для карбоновых панелей ушло больше года, но результат впечатляет: вес деталей уменьшился на 75% по сравнению со стальными.

В процессе MST внесла ряд изменений в дизайн. Передок с характерным «droop snoot» улучшает аэродинамику и вмещает новые LED-фары. Расширенные крылья спереди и сзади придают кузову агрессивный силуэт, готовый принять мощные моторы MST.

Автомобиль можно заказать в версии для дорог общего пользования, для трека или даже для хиллклайма. В качестве двигателя предлагается атмосферный «четвёртый» Millington Diamond 2.8 (356 л.с.) либо 2.5 Duratec (275 л.с.).

Для сравнения: топовый серийный Escort RS1800 выдавал всего 115 сил. Коробки на выбор — классическая 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатая секвентальная. Тормозная система — шестипоршневые AP Racing, а подвеску можно выбрать от Bilstein, Tractive или Reiger.

Салон тоже может быть лёгким и спортивным — с обилием карбона, сиденьями Recaro и даже 6-точечными ремнями безопасности FIA. При желании заказчик может получить и роскошный кожаный интерьер с классическим спортивным трёхспицевым рулём.

Второе поколение Escort выпускалось с 1975 по 1980 год. Сегодня MST вручную собирает такие машины для клиентов по всему миру.

Новый углепластиковый Escort — не первый громкий проект MST. В начале 2025 года компания анонсировала серию из 25 экземпляров рестомодов 1968-го и 1975-го годов. Цена начиналась примерно с 101 500 долларов (около 8,2 млн рублей), а под капотом стоял двухлитровый Ford на 180 сил.

Одним из заметных проектов стал и «Daytona Commission» — переработанный Escort первого поколения, окрашенный в ярко-жёлтый Daytona Yellow. Он получил усиленное шасси, защиту днища, полуактивную подвеску Tractive, регулируемые AP Racing и гидравлический ручник. Под капотом — доработанный 2.5 Duratec с «механикой» на 6 ступеней.

Цена на этот проект не раскрывалась, но по сравнению с новыми карбоновыми машинами он выглядел куда скромнее.