Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении в России полного запрета на прокат электросамокатов. Эксперт назвал инициативу контрпродуктивной.

С соответствующей просьбой к министру транспорта Андрею Никитину ранее обратился председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. Парламентарий отметил, что электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования, особенно в случае аренды электросамокатов неопытными пользователями. В настоящее время в РФ нет эффективных механизмов предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности, считает депутат.

Мы считаем, что введение подобного запрета контрпродуктивно, так как при ДТП с прокатным самокатом известно, кто, когда и в кого врезался. Известно, кто оплачивал поездку. Соответственно, виновных в ДТП лиц тут можно привлекать к ответственности. При этом в случае введения запрета пользователи прокатных электросамокатов просто начнут покупать себе частные электросамокаты. Сейчас они стоят недорого - цены начинаются от 13 тыс. рублей. В результате данные самокатчики полностью выпадут из-под какого-либо контроля. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Для многих жителей крупных российских городов прокатный электросамокат является наиболее удобным способом передвижения, отметил эксперт.

«На прокатных электросамокатах многие люди утром ездят сразу на работу или до станций метро, не пользуясь при этом автобусом. Так что здесь встает вопрос о том, готовы ли наши крупные города резко увеличивать объемы подвижного состава автобусных парков и вводить новые маршруты, чтобы они взяли на себя трафик людей, привыкших к электромобильности. К примеру, многим жителям новых московских районов, где строятся огромные «человейники» вдали от станций метро, в случае введения запрета придется либо покупать собственный электросамокат и таскаться с ним целыми днями, либо тратить гораздо больше времени на перемещение по городу», - сказал эксперт.

Введению частных и прокатных электросамокатов в правовое поле будет способствовать присвоение им государственных номерных знаков и их обязательная регистрация, добавил специалист.

«Если эти меры будут реализованы, то при выявлений нарушений со стороны самокатчиков можно будет использовать камеры фотовидеофиксации. Соответственно, это позволит контролировать тех, кто передвигается на электроамокатах. А без номеров все это работать не будет. Понятно, что ни один сотрудник Госавтоинспекции не догонит человека на электроамокате. Видео о том, как весело и задорно сейчас происходят подобные погони в России, недавно показал даже рэпер Snoop Dogg», - отметил Шапарин.

Ранее сообщалось, что в Москве в этом году резко снизилась аварийность с участием прокатных и личных электросамокатов - за минувшие семь месяцев общее число ДТП с ними упало на 55 процентов по сравнению с прошлым годом. Аварий, в которых пострадали дети, стало меньше на 44 процента.