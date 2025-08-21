Как подготовить машину к осени: советы от гонщика

Автогонщик программы SMP Racing Александр Смоляр в беседе с RT дал несколько полезных советов о том, как правильно подготовить свой автомобиль к грядущему осеннему сезону.

По его мнению, с наступлением холодов аккумулятор испытывает повышенную нагрузку. Для точной проверки его состояния, эксперт советует использовать мультиметр. На заглушенном двигателе напряжение должно быть не менее 12,4 В, а при запуске - от 13,8 до 14,4 В. Если показатели отличаются, лучше обратиться на СТО для диагностики генератора и стартера, а также возможных утечек тока.

Также следует осмотреть шины на наличие порезов и трещин, а также измерить глубину протектора. При температуре ниже пяти градусов тепла летняя резина становится менее эластичной, поэтому рекомендуется заменить ее на зимнюю за несколько дней до первых заморозков.

В системе охлаждения необходимо проверить уровень и плотность антифриза с помощью ареометра, а также осмотреть патрубки на предмет трещин и подтеков. Для проверки термостата нужно прогреть двигатель: нижний патрубок радиатора должен нагреваться равномерно, без резких скачков. Работу водяного насоса можно оценить по отсутствию посторонних шумов и течи через дренажное отверстие.

Щетки стеклоочистителя следует протестировать, включив омыватель. Если на стекле появляются разводы или слышен характерный скрип, их нужно заменить.

Не лишним, по мнению Смоляра будет удостовериться в работоспособности тормозной системы. Колодки должны быть толщиной не менее 3 мм, а диски - без глубоких канавок. Жидкость следует менять каждые два года или при содержании влаги более 3%.

Важно проверить работу фар и сигналов, а также нанести антикоррозийное покрытие на арки и днище автомобиля. Уплотнители дверей следует смазать силиконовой смазкой, а замки обработать средством против обледенения. Владельцам дизельных автомобилей эксперт рекомендует заправиться зимним топливом за одну-две недели до первых холодов.

