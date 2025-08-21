Любовь россиян к роскоши способствует росту рынка подержанного «люкса»

Российский рынок подержанных автомобилей класса «люкс» продолжает уверенно расти. По данным аналитиков, в минувшем июле россияне стали владельцами 248 машин с пробегом, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 7,4% больше, чем было продано в июне этого года.

Эксперты отмечают любопытную динамику: после восьми месяцев стабильного роста в марте наметился спад, однако теперь тенденция к увеличению продаж сохраняется уже четыре месяца подряд.

Безоговорочным лидером среди брендов стала марка Bentley, на которую пришлось 40% всех сделок, а это 98 автомобилей. Почти каждый пятый купленный автомобиль (18% от общего числа) — Rolls-Royce, которых в июле было продано 45 машин. Также в середине лета россияне приобрели 40 подержанных Maserati, а ещё Lamborghini (38), Ferrari (18) и Aston Martin (9).

Среди конкретных моделей «тройку» лидеров возглавил Bentley Continental GT с результатом в 40 единиц. На второй позиции расположился ещё один Bentley — Bentayga (31). На третьем месте оказался внедорожник Lamborghini Urus, который приобрели 28 раз.

Таким образом, за первые семь месяцев 2025 года общий объём рынка люксовых автомобилей с пробегом достиг отметки в 1 493 единицы, что на 18% превышает результаты того же периода прошлого года.

