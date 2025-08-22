Как отличить курс экстремального вождения от «пустышки»»

Ставшие популярными в последние годы курсы экстремального вождения действительно полезны для начинающих водителей, однако важно не перепутать качественное обучение с обычной «пустышкой». Об этом в беседе с RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист напомнил, что в обычных автошколах также есть база экстремального вождения – например, будущих водителей учат правильно выходить из заноса, не теряться при экстренном торможении или маневре. Но на практике эти знания не отрабатываются, подчеркнул специалист.

На самом деле не просто знать, а уметь применять на практике навыки вождения в экстренной ситуации, считает Ладушкин. Именно этому и должны обучать на курсах экстремального вождения, если они действительно качественные.

«К сожалению, сегодня под видом полезных обучающих программ продаются и откровенные пустышки, а инструкторы в таких компаниях сами плохо понимают то, что они преподают», — отметил автоэксперт.

По его мнению, неправильный подход к обучению может сделать водителя слишком уверенным. Чтобы выбрать действительно полезный курс, нужно сходить на пробное занятие – так, если на нем не просто учат, как выйти из той или иной ситуации (например, заноса), а еще и объясняют, как в ней не оказаться, то это можно считать грамотным подходом, заключил специалист.

