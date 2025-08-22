В Москве и Петербурге начали массово угонять китайские автомобили

По данным Всероссийской страховой компании, доля угонов китайских автомобилей среди страховых случаев достигла 28 процентов. Чаще всего угоняются модели Chery, Haval, Changan и LiXiang, на каждую из которых приходится около четырех процентов случаев. Среди грузовиков выделяются Howo и FAW, хотя ранее на первом месте был Shacman.

Большинство угонов происходит в крупных городах: на Москву приходится 28 процентов, на Санкт-Петербург — 19 процентов. В десятку регионов с наибольшим количеством угонов также входят Дагестан, Татарстан, Свердловская, Рязанская и Ульяновская области.

Страховые компании также представили список наиболее угоняемых китайских автомобилей в России на 2025 год. Согласно информации от «АльфаСтрахования», в антирейтинге лидируют седан Chery Arrizo 8 и пикап Great Wall Poer. Хотя китайские автомобили пока угоняют реже, чем российские и корейские, их «угоняемость» быстро увеличивается.

Данные от страховщиков различаются: «Ренессанс страхование» выделяет Haval F7, а «Зетта» в прошлом году назвала Geely лидером по угонам.

«Угоняемость» китайских автомобилей продолжает расти, несмотря на снижение их продаж. Это вызывает беспокойство: даже бюджетные модели из Китая становятся привлекательными для преступников, создавая новые риски для владельцев, сообщает Autonews.

