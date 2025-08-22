Xpeng оскандалился из-за тайного ремонта дефектов у электрокара P7+

Xpeng Motors попал под шквал критики из-за опасного дефекта рулевого управления в её флагманской модели P7+. Как выяснило издание Economic Information Daily, вместо объявления официальной отзывной кампании Xpeng решил пойти своим путём, что подразумевает тайную замену неисправности.

Проблема в том, что система гидроусилителя руля на седане P7+ может внезапно отказать или полностью заблокироваться прямо во время движения. Несмотря на многочисленные жалобы от владельцев, которые подтверждают масштабность дефекта, Xpeng отказывается признавать наличие системной неисправности и инициировать отзывную кампанию.

Расследование выяснило, что во время планового техосмотра сервисные центры якобы «по-тихому» наносят герметик на компоненты рулевого механизма, а полную замену системы гидроусилителя предлагают только самым настойчивым клиентам-жалобщикам. И всё это происходит на фоне полного отрицания каких-либо массовых проблем.

Ситуация приобретает ещё более тревожный оборот, поскольку даже новые, только что установленные рулевые механизмы продолжают выходить из строя. Один из владельцев сообщил, что заменённый узел отказал всего через две недели после ремонта. Этот случай ставит под сомнение не только честность, но и саму эффективность избранной Xpeng стратегии «тихого» ремонта.

Отраслевые эксперты, ссылаясь на правила отзыва дефектных автомобилей в Китае, предполагают, что такая тактика Xpeng избрана с целью обхода регламента. Постепенная, точечная замена деталей в частном порядке позволяет производителю избежать огромных финансовых затрат и пристального внимания со стороны контролирующих органов, а также удара по репутации, который неизбежен при объявлении официального отзыва.