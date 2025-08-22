Автогиганты придумали новый способ выкачивать деньги

Тренд хороший, но всех ли устроит?

Речь идет об электромобиле Volkswagen ID.3, владельцам которого в скором времени предстоит искать выходы из не вполне обычной ситуации. Дело в том, что по задумкам производителя части мощностей окажутся заблокированными. Вернее, доступ к ним станет платным.

В первую очередь новшество коснется базовых версий ID.3 Pro и Pro S, которые в большинстве европейских стран оснащаются электромотором мощностью 170 кВт (228 л. с.). Однако для рынка Великобритании Volkswagen ограничил мощность до 150 кВт (201 л. с.). Чтобы получить доступ к полному потенциалу, владельцам придется оформить подписку или сделать разовый платеж.

Стоимость подписки, по данным ряда специализированных интернет-блогов, составит 16,50 фунтов стерлингов (примерно 1 900 рублей) в месяц. Тем, кто пожелает оформить годовую подписку, придется раскошелиться на 165 фунтов (около 19 000 рублей). Кроме того, предусмотрена возможность единовременного выкупа функции за 649 фунтов (порядка 75 000 рублей).

Примечательно, что разблокированная мощность закрепляется за автомобилем, а не за владельцем. Это может стать плюсом при последующей продаже машины. Руководство Volkswagen объяснило подобное новшество тем, что якобы «не все покупатели нуждаются в максимальной мощности, а значит, базовая цена автомобиля может быть ниже».

«Учитывая всеобщий тренд на развитие подписок, предложение звучит интересно, - считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. - В современном автомобиле заложены большие возможности и мощности, переход из одного класса в другой, по большому счету, изменение некой прошивки. Это достаточно распространенная история, которую автопром часто применяет».

По его мнению, если Volkswagen официально объявил о том, что он такую опцию выпускает, значит, это хороший новый тренд, который в скором времени могут подхватить и остальные автопроизводители.

Обманывать систему не рекомендуется!

Другой автоэксперт, руководитель по развитию корпоративных продаж Geely Automobile Алексей Винер, считает: перспектив у подписки на дополнительные лошадиные силы немного. В качестве примера он привел ситуацию с Volvo, производители которой в свое время ограничили максимальную скорость до 180 км/ч.

«На вопросы со стороны рынка они сказали: «А при каких обстоятельствах вы ездите больше чем 180 км/ч? Зачем вам быстрее? Где такие разрешенные скорости?» - напомнил Винер.

Ранее схожие опции на американском рынке вводили производители Mercedes-Benz, а их коллеги из BMW не так давно внедряли платный подогрев сидения и руля. Так что идея Volkswagen не нова, а потому, скорее всего, найдутся «умельцы», способные обойти какие-либо ограничения. Так считает, к примеру, представитель компании Rucars Сергей Иванов.

В то же время у российских владельцев британских автомобилей, по его словам, могут возникнуть определенные сложности. Как пояснил специалист в беседе с журналистами радио «Ъ FM», проблема в том, что все управление электромобилем будет идти из-под созданного в Великобритании аккаунта, привязанного к покупателю этой страны. Если машина окажется в России и будет невозможно где-то что-то оплатить, то она может вообще лишиться половины своих функций.

Кстати, руководство Volkswagen уже предупредило: если кто-то решит «обмануть систему» и взломать ограничение, встреча в суде неизбежна, поскольку все эти дополнительные «лошади» считаются интеллектуальной собственностью автоконцерна.

«Теперь взлом автомобиля - не просто «поигрался с прошивкой», а почти пиратство, как скачивание фильма без лицензии, - иронизирует специализированное интернет-издание PRO АВТО. - И это при том, что «железо» уже твоё, но пользоваться им без разрешения владельца авторских прав нельзя».

«Так есть ли какие-либо плюсы у данного «ноу-хау»? – интересуются некоторые пользователи Сети. Оказывается, да! Самый главный заключается в том, что нет необходимости изначально переплачивать за более мощную версию. Можно просто временно ее докупить, а потом, если что, отказаться.

В первую очередь схема «подписки на мощность» будет выгодна любителям автопутешествий: купил ID.3 Pro и, как говорится, горя не знаешь ни в лесах, ни в горах. Машина всегда будет бодра и свежа! Таким образом, как делают вывод автоэксперты, история с ID.3 Pro о том, как меняется само понятие «владеть автомобилем».

Раньше, купив машину, человек становился её полноправным хозяином. Теперь же производители всё больше оставляют за собой «ключи» от определённых функций. В какой-то момент автолюбители могут оказаться в ситуации, когда без согласия компании нельзя будет полностью контролировать то, что они приобрели. Но таковы реалии – за этим, судя по всему, автомобильное завтра!